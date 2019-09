ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 13. September 2019

Mainz (ots)

Woche 38/19 Samstag, 14.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderungen beachten: Beginnzeitkorrekturen: 5.35 ZDFzoom Die dunkle Seite der Zeitarbeit Deutschland 2019 6.05 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wenn ein Job nicht reicht Deutschland 2016 6.35 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wohlstand in Gefahr? Deutschland 2016 7.05 Start-up ins Risiko - Von der Idee bis zur Pleite Deutschland 2018 7.50 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 2018 8.25 ZDFzoom Das Drama um die Sozialwohnungen Deutschland 2019 8.55 Albtraum Wohnen Verjagt, verdrängt und abkassiert Deutschland 2019 9.40 Albtraum Wohnen Makler-Abzocke, Baupfusch und Horrormieten Deutschland 2017 10.25 Die Entstehung der Erde Death Valley 11.10 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit 11.55 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen 12.45 Terra X Rätselhafte Phänomene Erdlöcher und blaue Wunder Deutschland 2018 13.25 Terra X Rätselhafte Phänomene Verschwundene Inseln und wandernde Steine Deutschland 2018 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Der Rhein - Strom der Geschichte 23.10 Die Schätze der Erde Diamanten und Smaragde 23.50 Die Schätze der Erde Kohle und Öl 0.35 Die Schätze der Erde Gold und Eisen 1.20 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme 2.05 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit 2.50 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen 3.35 Terra X Rätselhafte Phänomene Erdlöcher und blaue Wunder Deutschland 2018 (weiter im Ablauf) Sonntag, 15.09. Beginnzeitkorrekturen: 5.40 Im Auge des Sturms Tornadojäger im Einsatz Deutschland 2017 6.20 Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017 7.05 Die Abriss-Profis - Keine Chance für alte Häuser 7.50 ZDF.reportage Männerträume Zwischen Hobby und Ehefrau 8.20 Die Schatzsucher - Mit dem Metalldetektor unterwegs 9.05 Oldtimer unterm Hammer Auf der Jagd nach legendären Straßenkreuzern Deutschland 2014 9.50 Terra X Große Völker: Die Germanen Deutschland 2016 10.35 Terra X Große Völker: Die Karthager Deutschland 2016 11.20 Terra X Große Völker: Die Wikinger 12.05 Terra X Große Völker: Die Griechen 12.50 Terra X Große Völker: Die Römer Deutschland 2014 13.35 Terra X Große Völker: Die Araber Deutschland 2016 14.20 Mythen-Jäger Der verlorene Stamm Israels Großbritannien 2014 15.05 Mythen-Jäger Der Stab des Mose Großbritannien 2014 15.50 Mythen-Jäger Das verschollene Bernsteinzimmer Großbritannien 2011 16.35 Mythen-Jäger Der Pfarrer und der Heilige Gral Großbritannien 2014 17.25 Mythen-Jäger Die zehn Plagen Großbritannien 2014 18.10 Mythen-Jäger Das Geheimnis der Maya Großbritannien 2014 18.55 Mythen-Jäger Die sagenhafte Geschichte von Machu Picchu Großbritannien 2014 19.40 heute-show (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Terra X Große Völker: Die Wikinger Deutschland 2014 22.25 Terra X Große Völker: Die Griechen 23.10 Terra X Große Völker: Die Römer Deutschland 2014 23.50 Terra X Große Völker: Die Araber Deutschland 2016 0.35 Mythen-Jäger Der verlorene Stamm Israels Großbritannien 2014 1.20 Terra X Die Kelten Europas vergessene Macht Deutschland 2016 2.05 Terra X Die Kelten Kampf um Gallien Deutschland 2016 2.50 Terra X Die Kelten Aufstand der Königin Deutschland 2016 3.35 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 4.20 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike __________________________________________________________________ Montag, 16.09. Beginnzeitkorrekturen: 5.50 Terra X Große Völker: Die Wikinger Deutschland 2014 6.35 Terra X Große Völker: Die Griechen 7.20 Terra X Große Völker: Die Römer Deutschland 2014 8.05 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 8.30 Nero Retter Roms? Italien 2010 9.20 200 Jahre Kriminalgeschichte Von 1800 bis 1900 Deutschland 2011 10.05 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Jahre 1900 bis 1950 Deutschland 2011 10.50 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks 11.35 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017 12.20 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 12.50 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 13.35 Ursprung der Technik Ungewöhnliche Kriegsführung 14.20 Terra X Die Kelten Europas vergessene Macht Deutschland 2016 15.05 Terra X Die Kelten Kampf um Gallien Deutschland 2016 15.50 Terra X Die Kelten Aufstand der Königin Deutschland 2016 16.35 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 17.20 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike 18.05 Warrior Women Gladiatorinnen in Rom Deutschland/Großbritannien 2016 18.50 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Gefährliche Konkurrenz (weiter im Ablauf) Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen: 21.55 Entführung aus dem Vatikan - Der Fall Emanuela Orlandi 22.40 Berlusconi und die Mafia Frankreich 2015 23.25 Putin und die Mafia 0.10 Frontal 21-Dokumentation Todesflug MH17 - Den Tätern auf der Spur Deutschland 2019 0.35 heute journal 1.05 Unser Universum Stärker als die Sonne Missbrauch im Indianerreservat - Ein Kinderarzt vor Gericht um 01.15 Uhr - entfällt! 1.50 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Galaxien USA 2010 Menschenhandel und Ausbeutung - Zwangsprostitution in Amerika um 02.00 Uhr - entfällt! 2.35 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sonnensysteme USA 2010 Warten auf den Weltuntergang - Prepper in den USA um 02.45 Uhr - entfällt! 3.20 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Monde USA 2010 Lebenslang im Abseits - Sexualstraftäter in den USA um 03.30 Uhr - entfällt! 4.05 Exoplaneten - Fahndung nach der zweiten Erde Deutschland 2018 Kim Dotcom - Caught in the Web um 04.15 Uhr - entfällt! 4.50 Unser Universum Technik im All

