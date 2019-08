Landeshauptstadt Hannover

Deutschland Tour heute in Hannover gestartet

Erstklassiges international renommiertes Radrennen mit positiven Effekten für den lokalen Radrennsport

Hannover (ots)

Der niedersächsische Innen- und Sportminister Boris Pistorius, Bürgermeister Thomas Hermann und Sozial- und Sportdezernentin Konstanze Beckedorf gaben heute (29.8.2019) um 13.05 Uhr das Startsignal vor dem Neuen Rathaus der Landeshauptstadt Hannover. Zweiundzwanzig Radsportteams mit knapp 140 Radsportprofis traten in die Pedale, darunter der Weltcupführende Julian Alaphilippe, Europameister Remco Evenepoel, die früheren Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas und Vincenzo Nibali sowie die deutschen Topfahrer Emanuel Buchmann, Pascal Ackermann, André Greipel oder Lennard Kämna. Die Landeshauptstadt Hannover hatte die Deutschland Tour, eine der bedeutendsten Radsportveranstaltungen bundesweit, in die Stadt geholt - als Austragungsort für die Startetappe.

Sabine Tegtmeyer-Dette, Erste Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentin zeigte sich begeistert von der Atmosphäre: "Wir freuen uns sehr, Radsport der Extraklasse hier in Hannover zu Gast zu haben. Wir haben beim Start tolle Bilder voller Begeisterung gesehen, ein Highlight für Menschen aus Hannover und die vielen auswärtigen Gäste. Eine tolle Werbung für den Radrennsport in Hannover, der hier eine lange Tradition hat und auch für das sportliche Image der Stadt insgesamt."

Sportdezernentin Konstanze Beckedorf unterstrich die Bedeutung des Rennens für die Sportstadt Hannover: "Die Deutschland Tour in Hannover - das ist eine tolle Chance auch für die zahlreichen lokalen Radsportvereine, sich am Rahmenprogramm zu beteiligen und so auf ihre Angebote hinzuweisen. Erfahrungsgemäß kann eine solche Veranstaltung durch den großen öffentlichen Fokus effektiver als jede andere Maßnahme insbesondere Kinder und Jugendliche für den Sport interessieren und den Radsportvereinen neue Mitglieder zuführen."

Studien im Rahmen der Sportentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Hannover haben zudem gezeigt, dass den Einwohner*innen neben guten Rahmenbedingungen für Sportaktivitäten auch ein gutes Angebot an Sportevents in der Stadt wichtig ist. Ein hochklassiges Radsportrennen wie die Deutschland Tour kostenlos besuchen zu können, passt demnach gut zu den Bedürfnissen der Hannoveraner*innen.

Der Radsport hat eine lange Tradition in Hannover. Schon 1869 hat sich mit dem Velocipeden-Club der erste Radsportverein in Hannover gegründet. Das erste Radrennen folgte im selben Jahr, das Velocipeden-Wettreiten auf Bella Vista. Viele Veranstaltungen folgten seitdem, darunter die Querfeldein-Weltmeisterschaften 1961 und 1977, die Niedersachsenrundfahrt, die Friedensfahrt in den Jahren 2000, 2004 und 2006 und die Deutschland Tour 2001. Die internationale "Nacht von Hannover", die gestern stattfand und mit der Deutschland Tour ein hochklassiges Gesamtpaket bildet, feierte in 2018 30-jähriges Jubiläum.

In den 1990er Jahren zu Zeiten des Radsportbooms waren die damaligen Radsportstars Jan Ullrich und Erik Zabel regelmäßig zu Gast in der Stadt und gewannen die "Nacht von Hannover" jeweils mehrere Male. 2007 hat mit Grischa Niermann auch ein bekannter Rennfahrer aus Hannover das Rennen gewonnen.

Eckdaten Sportstadt Hannover:

In Hannover sind 115.000 Menschen in knapp 380 Vereinen aktiv, davon knapp 39.000 Kinder und Jugendliche. Wichtige Sportarten sind Fußball, Handball, Eishockey, Rugby, Kunstturnen, Wasserball, Judo und Radsport. Dem Breiten- und Leistungssport stehen eine Vielzahl von Sportstätten und Bädern zur Verfügung. Eine besondere Stellung nimmt dabei das städtische Sportleistungszentrum ein, in dem sich viele Spitzenathlet*innen des Olympiastützpunktes Niedersachsen in Sportarten wie Judo, Wasserball, Leichtathletik und Geräteturnen auf die Olympischen Spiele oder weitere nationale und internationale Wettkämpfe vorbereiten. Es wurde vor kurzem (19. August) mit Unterstützung von Bund und Land für 4,8 Millionen Euro erweitert. Daneben laden über 120 Vereinsstandorte (Sportanlagen, Tennisanlagen, Reitanlagen, Bootshäuser) und ein Eisstadion zu Sportaktivitäten ein. Eine wichtige Rolle spielen auch die zahlreichen Hallen- und Freibäder.

