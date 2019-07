ZDFinfo

Mainz, 19. Juli 2019

Mainz (ots)

Woche 30/19 Samstag, 20.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.10 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.15 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 12.00 Mörderjagd Tod einer Familie "Mörderjagd: Tod in San Francisco" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.10 Ermittler! Schauplatz Berlin Deutschland 2019 22.40 Ermittler! Frauen im Visier Deutschland 2019 23.05 Die Geheimnisse der Toten Der Fund im See Deutschland 2018 23.50 Täterjagd Der Fall Nelly Crémel 0.35 Täterjagd Der Fall Marina Ciampi 1.20 Täterjagd Der Fall Karine Schaaff 2.05 Erbarmungslos Joanne Dennehy - Frau ohne Gewissen Deutschland 2018 2.50 Inside The Criminal Mind Serienkiller 3.35 Inside The Criminal Mind Gangster-Bosse 4.20 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder Woche 30/19 Sonntag, 21.07. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.10 ZDF.reportage Vorsicht, Ladendiebe! Einzelhändler schlagen Alarm Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.20 Fatale Erfindungen Die großen Irrtümer des Nobel-Komitees Deutschland 2017 15.05 Geniale Rivalen Schusswaffen - Colt gegen Wesson USA 2016 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017 21.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017 22.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017 23.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Tödliche Technik Deutschland 2017 23.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017 0.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Zivilisten im Fadenkreuz Deutschland 2017 1.20 Fatale Erfindungen Die großen Irrtümer des Nobel-Komitees Deutschland 2017 2.05 Geniale Rivalen Schusswaffen - Colt gegen Wesson USA 2016 2.45 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Mysteriöse Strahlenwaffe 3.30 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Eine Super-Kanone für Saddam Hussein 4.10 Spuren des Krieges Hiroshima 1945 Frankreich 2014 4.55 Spuren des Krieges Normandie 1944 Frankreich 2014 Woche 30/19 Montag, 22.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 ZDF-History "Warschau '44" - Die Dokumentation Deutschland 2015 6.25 Die Wahrheit über den Holocaust Ghetto 7.10 Die Wahrheit über den Holocaust Deportation 7.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 7.55 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers Befehl Frankreich 2012 8.55 ZDF.reportage Vorsicht, Ladendiebe! Einzelhändler schlagen Alarm Deutschland 2018 9.25 ZDF.reportage Demos, Fußball und Randale Bereitschaftspolizei am Limit Deutschland 2019 9.55 Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, Personalnot Deutschland 2018 10.40 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018 0.40 heute journal 1.10 Terra X Welt der Mumien Deutschland 2014 1.50 Terra X Mord am Hof des Pharao Die Verschwörung um Ramses III. 2.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017 3.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 2018 4.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 30/19 Mittwoch, 24.07. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Belfast - Die gute neue Zeit "Täterjagd: Der Fall Karine Schaaff" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )

