ZDFinfo

"Die Schnitzel-Industrie": ZDFinfo-Doku über das Geschäft mit Schweinen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die Deutschen essen laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung rund 60 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr, mehr als die Hälfte davon ist Schweinefleisch. Dafür werden jährlich 60 Millionen Schweine geschlachtet. Am Donnerstag, 28. März 2019, 20.15 Uhr, will YouTuberin Hannah Thalhammer in der ZDFinfo-Doku "Die Schnitzel-Industrie: Das Geschäft mit Deutschlands Schweinen" wissen, woher das preiswerte Fleisch auf ihrem Teller stammt.

Auf ihrem YouTube-Kanal vermittelt Hannah Thalhammer Spaß am Kochen. Sie kocht und isst gerne - auch Schweinefleisch, das hierzulande extrem preiswert ist. Jährlich werden in Deutschland fast sechs Millionen Tonnen Schweinefleisch produziert. Hannah Thalhammer will wissen, woher dieses kommt - schließlich landen Fleisch und Wurst auch auf ihrem Teller. Also besucht Hannah einen Mastbetrieb und eine Schlachtfabrik, erlebt die industrielle Fleischproduktion, Offenstall-Höfe und Biohaltung. Sie unterhält sich mit Gegnern und Befürwortern der Fleischindustrie, trifft Geschäftsleute, Politiker und Verbraucher. Am Ende muss sie sich selbst fragen, ob sie weiterhin Fleisch essen möchte.

ZDFinfo zeigt "Die Schnitzel-Industrie: Das Geschäft mit Deutschlands Schweinen" erneut am Donnerstag, 4. April 2019, um 8.30 Uhr sowie am Sonntag, 14. April 2019, 13.30 Uhr.

Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/schnitzelindustrie

ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.de

https://twitter.com/ZDFinfo

https://facebook.com/ZDFinfo

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell