ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 27. März 2019

Woche 13/19 Mittwoch, 27.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Mysterien des Weltalls Das Gottesteilchen Mit Morgan Freeman USA 2013 6.20 Mysterien des Weltalls Endet die Ewigkeit? Mit Morgan Freeman USA 2010 7.05 Der Gefährder - Ein Islamist packt aus Deutschland 2018 7.50 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr al-Baghdadi 9.20 Mördern auf der Spur Die Blutspur Deutschland 2016 9.50 Mördern auf der Spur Verschwundene Leichen Deutschland 2016 10.20 Ermittler! Im Dunkel der Nacht 10.50 Täterjagd Der Fall Chantal und Audrey d'Amato 11.35 Täterjagd Der Fall Brigitte Muller 12.20 Täterjagd Der Fall Karine Schaaff 13.05 Einsame Wölfe des Terrors Gefahr durch islamistische Einzelkämpfer Großbritannien 2017 13.35 Der Gefährder - Ein Islamist packt aus Deutschland 2018 14.20 Wurzeln des Bösen Die Geburtsstunde des IS Frankreich 2017 15.05 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr al-Baghdadi 15.50 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 16.35 Geheimes Saudi-Arabien Auf den Spuren des Terrors 17.20 Geheimes Saudi-Arabien Auf der Spur des Geldes 18.05 Geheimes Saudi-Arabien Aufbruch und Unterdrückung 18.50 Die Atommüll-Lüge Deutschland 2017 19.35 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters 22.25 Fukushima - Tagebuch einer Katastrophe 23.10 "Pannenmeiler" Cattenom - Gefahr an der Grenze? 23.40 Leschs Kosmos Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau? Deutschland 2016 0.10 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 0.55 heute journal 1.20 Terra X Freibeuter der Meere Die Korsaren Deutschland 2015 2.05 Terra X Freibeuter der Meere Sir Francis Drake Deutschland 2015 2.50 Terra X Freibeuter der Meere Piraten des Kaisers Deutschland 2015 3.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )

