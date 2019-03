ZDFinfo

Mainz, 22. März 2019

Mainz (ots)

Woche 13/19 Samstag, 23.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 ZDF-History Deutsche Reporter an der Front Deutschland 2014 6.20 Kosovo ´99 - Bundeswehr im Kampfeinsatz Geschichte treffen Deutschland 2015 7.05 Deutschlands Krieger Die Bundeswehr und ihre Minister: Rudolf Scharping Deutschland 2016 7.50 Krieger - Schatten auf der Seele 8.35 ARTE Re: Surfen gegen das Trauma Wie Soldaten zurück ins Leben finden 9.05 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Special Air Service - Englands geheime Krieger Einsatz in Kuwait 10.35 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Chaos (1618-1621) Deutschland 2018 11.25 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Gott (1626-1630) Deutschland 2018 12.10 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Macht (1630-1632) Deutschland 2018 12.55 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Verwüstung (1632-1633) Deutschland 2018 13.40 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Rache (1634-1640) Deutschland 2018 14.30 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Frieden (1646-1649) Deutschland 2018 15.15 ZDF-History Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah Deutschland 2018 16.00 ZDF-History Die Ritter - Mythos und Wahrheit Deutschland 2018 16.45 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014 17.30 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 3.40 ZDF-History Die Ritter - Mythos und Wahrheit Deutschland 2018 4.25 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014 Woche 13/19 Sonntag, 24.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 heute-show 5.45 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie 6.40 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 7.25 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un 8.25 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 9.05 Südkorea - Erfolg um jeden Preis Frankreich 2018 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 Terra X Herr der Himmelsscheibe Der Jahrtausendfund von Nebra 10.40 Terra X Ein Tag im Mittelalter Deutschland 2016 11.25 Terra X Ein Tag im alten Rom Deutschland 2016 12.10 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 12.55 Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 13.35 Das unsichtbare Athen - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 14.25 Atlantis - Mythos und Wahrheit Deutschland 2015 15.10 Geheimnisse der Kirche Die Nägel von Golgatha Neuseeland 2015 15.55 Geheimnisse der Kirche Rätsel um Maria Neuseeland 2015 16.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Grabtuch von Turin Großbritannien 2012 17.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte War Jesus verheiratet? Großbritannien 2012 18.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis von Petra Großbritannien 2017 18.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Ein Tag im alten Rom Deutschland 2016 22.25 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 23.10 Wunderbare Welt Hightech der Antike Erfindungen zwischen Tiber und Tigris 23.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 0.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis von Petra Großbritannien 2017 1.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Grabtuch von Turin Großbritannien 2012 2.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte War Jesus verheiratet? Großbritannien 2012 2.50 Geheimnisse der Kirche Die Nägel von Golgatha Neuseeland 2015 3.35 Geheimnisse der Kirche Rätsel um Maria Neuseeland 2015 4.20 Die Welt der Antike Geburt der Zivilisation Großbritannien 2010 Woche 13/19 Montag, 25.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Die Welt der Antike Die Eisenzeit 5.50 Terra X Freibeuter der Meere Die Korsaren Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.10 Ermittler! Teenager im Visier 12.40 Das war dann mal weg Modellbahn, Tamagotchi & Co. Deutschland 2018 13.25 Das war dann mal weg Testbild, Sendeschluss & Co. Deutschland 2018 14.15 ZDF-History Von Pong zu Pokémon - Die Geschichte der Videospiele Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017 18.05 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017 0.40 heute journal 1.10 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Eine Super- Kanone für Saddam Hussein" entfällt 1.50 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Bio- Terrorismus" entfällt 2.35 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Atomwissenschaftler als Zielscheibe" entfällt 3.20 Geheimes Paris - Unterirdische Megabauten Großbritannien 2018 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Explosion im Labor" entfällt 4.05 Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie Frankreich 2017 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Die Anthrax- Ermittlungen" entfällt 4.50 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Biowaffen- Experimente" entfällt Woche 13/19 Dienstag, 26.03. Bitte Programmänderungen beachten: 13.45 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Eine Super- Kanone für Saddam Hussein" entfällt 14.30 ZDF-History Geheimes Paris - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2018 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Bio- Terrorismus" entfällt 15.15 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Atomwissenschaftler als Zielscheibe" entfällt 16.00 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Explosion im Labor" entfällt 16.45 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Der Reichstag Deutschland 2018 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Die Anthrax- Ermittlungen" entfällt 17.30 Leschs Kosmos Spektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem Mond Deutschland 2018 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Biowaffen- Experimente" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen )

