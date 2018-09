"Bachelorette" Nadine Klein und Alexander Hindersmann exklusiv in "InTouch": "Mama fragt schon nach Enkeln"

Hamburg (ots) - Vor einer Woche traf Bachelorette Nadine Klein (32) ihre Entscheidung. Jetzt können sie und ihr Auserwählter Alexander Hindersmann (29) endlich öffentlich ihre Liebe zeigen. Exklusiv in InTouch (EVT 13.9.) spricht das Pärchen über Zukunftspläne.

"Es ist toll, sich nicht mehr verstecken zu müssen und offen unsere Zuneigung zeigen zu können", so Nadine. "Wir haben den Spagat zwischen Liebes-Dates vor Kameras an den schönsten Flecken der Welt und dem realen Lebensalltag gut hinbekommen. Das ist ja nie so einfach, aber wir haben einen guten Weg gefunden." Und das Pärchen hat viel vor: "Zusammen ins Kino, ins Restaurant gehen. Außerdem steht der erste gemeinsame Wiesn-Besuch an, darauf freue ich mich als waschechte Bayerin natürlich besonders", verrät Nadine.

Bislang pendeln beide noch zwischen Eckernförde und Berlin. Doch das könnte bald ein Ende haben. Denn eine gemeinsame Zukunft ist geplant. Alexander: "Eine gemeinsame Home-Basis zu finden, könnte schneller anstehen als alles andere." Nadine fügt hinzu: "Ich bin glücklich, dass ich einen Mann gefunden habe, mit dem ich mir eine Zukunft ausmalen kann. Mama fragt auch schon nach Enkeln."

Hinweis an die Redaktionen:

Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 38/2018, EVT 13.9.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.

Pressekontakt:

Bauer Media Group

Heinrich Bauer Verlag KG

Unternehmenskommunikation

Katrin Hienzsch

T +49 40 30 19 10 28

katrin.hienzsch@bauermedia.com

www.bauermediagroup.com

https://twitter.com/bauermediagroup

Original-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell