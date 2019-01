Pascoe Naturmedizin

Neu von Pascoe: Vitapas® D für Ihr Immunsystem*!

Vitamin D - die Sonnenkraft als praktisches Wochendepot

Grundsätzlich kann unser Körper selbst Vitamin D herstellen. Er nutzt die UVB-Strahlung der Sonne und stellt Vitamin D aus einem zuvor in der Leber modifizierten Cholesterin in der Haut her. Doch unsere moderne Lebensweise bedingt, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene den Großteil des Tages in geschlossenen Räumen verbringen. Schule und Beruf lassen wenig Zeit für einen Aufenthalt im Freien und im Winter erreichen uns in Deutschland einfach nicht genügend energiereiche, lebensspendende Sonnenstrahlen, um ausreichend Vitamin D selbst zu bilden. Zudem ist es nicht so einfach, den täglichen Bedarf über die Nahrung aufzunehmen. Hierzu müsste man z. B. täglich entweder 10 Eier oder rund 400 g Avocado essen. Auch das angesehene Robert-Koch-Institut hat festgestellt, dass große Bevölkerungsteile in Deutschland nicht hinreichend mit Vitamin D3 versorgt sind.

Vitapas® D ist eine pflanzliche Weichkapsel mit 5.600 I.E. Vitamin D3 in Olivenöl. Vitamin D3 trägt zur Erhaltung normaler Knochen und Zähne bei und unterstützt die normale Funktion des Immunsystems und der Muskeln. Besonders praktisch ist die Einnahme: Dank der hohen Dosierung von 5.600 I.E. handelt es sich bei Vitapas® D um ein Wochendepot. Das bedeutet, die Einnahme von nur einer Kapsel pro Woche versorgt den Organismus für sieben Tage.

Vitapas® D orientiert sich an der Empfehlung von Ernährungsexperten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), die sich für die Aufnahme von 800 I.E. Vitamin D3 pro Tag aussprechen. Vitamin D3 ist ein fettlösliches Vitamin, das nur zusammen mit Fetten vom Körper über die Nahrung aufgenommen werden kann. Die Kapseln mit Olivenöl werden von Pascoe Vital als Wochendepot angeboten.

Das Nahrungsergänzungsmittel ist in der Apotheke als 30er Packung PZN: 14213840, (AVP: 19,98 EUR) erhältlich.

Pascoe hat eine lange Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung von Vitamin-Präparaten. Ganz neu unter der Flagge von Pascoe Vital ist das Nahrungsergänzungsmittel Vitapas® D!

* Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei

Vitapas® D

Nahrungsergänzungsmittel

Vitamin D3 in pflanzlicher Weichkapsel mit Olivenöl. Mit Vitamin D zum Erhalt normaler Knochen, normaler Funktion der Muskeln und des Immunsystems. 5.600 I.E. Wochendepot. Verzehrsempfehlung: 1-mal wöchentlich eine Weichkapsel unzerkaut verzehren. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten. Das Produkt soll nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

Pascoe Vital GmbH; D-35383 Giessen

