"Der Mars": ZDFinfo-Dokumentation über den Roten Planeten

Michael Lye testet seinen Mars-Raumanzug auf dem Krater Kilauea Iki auf Hawaii Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Bisher lieferten vor allen Aufnahmen erfolgreicher Satelliten- und Rover-Missionen Informationen über den Roten Planeten. Doch nun sind die ersten bemannten Marsmissionen in Planung - viele Wissenschaftler glauben, dass der Mensch, der als erster seinen Fuß auf den Mars setzen wird, bereits geboren ist. Am Donnerstag, 13. Dezember 2018, 20.15 Uhr, geht ZDFinfo in "Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten" auf eine spannende Exkursion.

Vom Mars, dem Roten Planeten, liegen dank der vielen Satelliten- und Rover-Missionen der vergangenen 50 Jahre faszinierende Landschaftsaufnahmen vor. Von unzähligen Kratern durchzogene Ebenen, tiefe Schluchten und sonderbare Felsformationen sind zu sehen. Nun werden die ersten bemannten Marsmissionen geplant. Die BBC-Doku "Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten" zeigt, wo der Mensch auf dem Mars landen und leben würde und was er während seines Aufenthalts gesehen und erlebt haben sollte. Dabei geben weltweit führende Mars-Experten Tipps, wohin sie auf dem Mars reisen würden - und was man dort zum Überleben braucht.

ZDFinfo wiederholt "Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten" am Mittwoch, 19. Dezember 2018, um 1.15 Uhr sowie am Freitag, 21. Dezember 2018, um 8.45 Uhr.

Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/mars

http://twitter.com/ZDFinfo

http://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell