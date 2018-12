Mainz (ots) -

Woche 49/18 Freitag, 07.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Mördern auf der Spur Verräterische DNA Deutschland 2016 5.50 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 23.05 Nero Retter Roms? Italien 2010 23.55 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Das Kolosseum Großbritannien 2017 0.35 heute journal 1.05 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 1.45 Time Scanners: Geheimnisse in 3D St. Paul's Cathedral Großbritannien 2017 2.30 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 3.15 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 4.00 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 50/18 Dienstag, 11.12. Bitte Programmänderungen beachten: 15.45 Frauen im Nationalsozialismus Schuld und Verdrängung Deutschland 2014 "Die SS - Himmlers Wahn" entfällt 16.30 Frauen im Nationalsozialismus Nieder mit Hitler Deutschland 2014 "Die SS - Totenkopf" entfällt 17.15 Frauen im Nationalsozialismus Entrechtung und Verfolgung Deutschland 2014 "Die SS - Die Waffen-SS" entfällt 18.00 Frauen im Nationalsozialismus Verführung und Verblendung Deutschland 2014 "Die SS - Mythos Odessa" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )

