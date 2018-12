Mainz (ots) -

Woche 49/18 Donnerstag, 06.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.02 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Schatten der Armut USA 2016 8.50 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Licht des Reichtums USA 2016 9.35 Kriminelle Karrieren Clark Rockefeller - Ein bayrischer Hochstapler Frankreich 2016 10.20 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 2016 11.05 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018 11.50 Dokumentarfilm in ZDFinfo Inside Job 13.35 Kathedrale des Konsums Hinter den Kulissen des KaDeWe ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. Deutschland 2017 23.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Fertiggerichte, Pausensnacks & Co. Deutschland 2018 23.55 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017 0.35 heute journal 1.05 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 1.45 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 2.30 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 3.15 Daphne - Tod einer Journalistin 3.55 Schuldig in Schweden - Das Drama von Arboga 4.40 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016

