Woche 49/18 Samstag, 01.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Leschs Kosmos Digitale Stimmenfänger - Meinungsmache im Netz Deutschland 2017 5.35 Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwacht 6.20 makro: Seidenstraße 2.0 Deutschland 2018 6.50 ZDFzeit Supermächte - Angst vor China? Deutschland 2018 7.35 So tickt China Anpassen oder versagen Großbritannien 2015 8.20 So tickt China Im Hochzeitswahn Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 12.50 Die Geschichte der Menschheit Neue Chancen ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 14.20 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017 2.10 Ursprung der Technik Ungewöhnliche Kriegsführung 2.55 Ursprung der Technik Kriegsschiffe Ostasiens 3.35 Ursprung der Technik Spionage 4.20 Ursprung der Technik Nautische Kriegskunst Woche 49/18 Sonntag, 02.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Alhambra - Andalusiens rote Burg 6.20 Sommer, Sonne, Urlaubsglück? Thailand/Niederlande/Italien/Österreich/Deutschland 2018 7.05 Feriencheck: Katalonien Wallfahrt, Party, Stress am Strand Deutschland 2016 7.50 Aloha - Der Spirit von Hawaii Deutschland 2017 8.35 Inselträume Die Kykladen - die Schönen des Südens Deutschland/Griechenland 2018 9.20 ZDF.reportage Bratwurst, Bier und Bella Italia Deutsche Urlauber im Camping-Himmel Deutschland 2016 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Lebende Fossilien Deutschland 2018 10.35 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Laufvögel auf der Überholspur Deutschland 2018 11.20 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Evolution Extrem Deutschland 2018 12.05 Terra X Wilder Planet: Vulkane Deutschland 2013 12.50 Terra X Wilder Planet: Erdbeben Deutschland 2013 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 14.20 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Die Entstehung der Erde Loch Ness 16.35 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte Deutschland 2015 17.20 Nacktmulle - Superhelden der Forschung Deutschland 2018 18.15 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Lebende Fossilien Deutschland 2018 18.55 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Laufvögel auf der Überholspur Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Herrscher der Wasserwelt Deutschland 2018 22.25 Terra X Wilder Planet: Vulkane Deutschland 2013 23.05 Terra X Wilder Planet: Erdbeben Deutschland 2013 23.50 Terra X Wilder Planet: Stürme Deutschland 2013 0.35 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015 1.20 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015 2.05 Reise durch die Erdgeschichte Im Westen des Pazifischen Feuerrings Deutschland 2015 2.50 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 2015 3.35 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 49/18 Montag, 03.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.47 heute Xpress 9.50 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.20 Ermittler! Grenzfälle ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Geheimes Saudi-Arabien Auf den Spuren des Terrors 22.25 Geheimes Katar Ein Emirat auf WM-Kurs Deutschland 2018 23.10 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 23.55 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017 0.40 heute journal 1.05 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht am Jordan Großbritannien 2017 1.50 Mysterien des Mittelalters Italiens Warlords Großbritannien 2017 2.35 Mysterien des Mittelalters Die Schwerter von Castillon Großbritannien 2017 3.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Garten Eden Großbritannien 2017 4.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 4.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017

