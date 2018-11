ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 28. November 2018

Mainz (ots) -

Woche 48/18 Donnerstag, 29.11. Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.15 auslandsjournal - die doku Im Land der Taliban Der lange Krieg am Hindukusch Afghanistan 2018 "Chemiewaffen - Europas Geschäft mit dem Tod" entfällt 10.45 Der Gefährder - Ein Islamist packt aus Gemeinschaftsproduktion von 2018 Deutschland 2018 11.30 ZDFzoom Hass aus der Moschee Wie radikale Imame Stimmung machen Deutschland 2018 12.00 ZDF.reportage Vorsicht, Taschendiebe! Fahnder im Einsatz Deutschland 2017 "Das Drehbuch des Terrors - Wie gefährlich sind Europas Islamisten?" entfällt 12.30 ZDF.reportage Vorsicht, Ladendiebe! Einzelhändler schlagen Alarm Deutschland 2018 13.05 Hightech-Gangster - Diamanten, Gold und Luxusautos 13.50 Hightech-Gangster - Kokain per U-Boot und ein Kasino-Raub 14.35 Dirty Dollars Kokainhandel 15.20 Brudermord am Airport Die Spur führt nach Nordkorea 16.05 Auf Verbrecherjagd - Streit unter Geschwistern ( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 23.10 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 23.55 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 0.35 heute journal 1.05 Paris unterm Hakenkreuz - Terror, Widerstand, Befreiung Großbritannien 2018 1.50 Die Geheimprojekte der Nazis Deutschland 2017 2.35 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015 3.20 Hitlers Angriff aus dem All Das Geheimnis der V2 4.00 ZDF-History Hitlers England Deutschland 2017 4.50 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017

