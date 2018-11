ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 27. November 2018

Mainz (ots) -

Woche 48/18 Mittwoch, 28.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.05 Mörderjagd Auf der Flucht 10.50 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt Frankreich 2015 11.35 Police Patrol - Gefährliches Pflaster An der Grenze ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 18.05 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder! Mit der Verkehrspolizei im Einsatz ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet Deutschland 2018 22.25 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017 23.55 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit Minderjährigen 0.40 heute journal 1.10 Erbarmungslos Guy Georges - Die dunklen Gassen von Paris Deutschland 2018 1.55 Erbarmungslos Jack Unterweger - Der Gefängnis-Poet Deutschland 2018 2.40 Auf Verbrecherjagd - Streit unter Geschwistern 3.20 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill 4.05 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 4.50 Hightech-Gangster - Diamanten, Gold und Luxusautos

