Woche 49/18 Dienstag, 04.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017 6.20 Mysterien des Mittelalters Irlands legendäre Krieger Großbritannien 2017 7.05 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 2017 7.50 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 2017 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Die Toten von Waterloo Auf den Spuren der Jahrhundertschlacht Großbritannien 2017 9.20 Serienkiller - Im Visier der Fahnder Deutschland 2013 10.05 Serienkiller - Mörderische Triebe Deutschland 2013 10.50 Auf Verbrecherjagd - Streit unter Geschwistern 11.35 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill 12.20 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 13.05 Mördern auf der Spur Mord im Rotlichtmilieu Deutschland 2016 13.35 ZDF-History Joséphine - Napoleons große Liebe Deutschland 2018 14.20 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center 15.05 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower 15.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building 16.35 Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks Deutschland 2014 17.20 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Paris Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004 22.25 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004 23.10 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 23.55 Moderne Wunder: Die Maginot-Linie 0.40 heute journal 1.05 Die sieben Geheimnisse der NVA Deutschland 2018 1.50 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Faschisten Deutschland 2018 2.35 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen den Klassenfeind Deutschland 2018 3.20 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Genossen Deutschland 2018 4.05 Die Macht der Stasi Jagd auf einen Staatsfeind Deutschland 2015 4.50 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017 Woche 50/18 Freitag, 14.12. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018 7.30 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017 "Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Der Turmbau zu Babel" um 7.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 51/18 Sonntag, 16.12. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 ZDFzoom Am Puls Deutschlands #wasdiepolitikfalschmacht Unterwegs mit Jochen Breyer Deutschland 2018 "Vereint und doch nicht eins? Barbara Hahlweg unterwegs im Osten Deutschlands" entfällt 20.45 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017 "Wo lebt es sich am besten? Die große Deutschland-Studie" um21.00 Uhr entfällt 21.15 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Berater vom Jobcenter Deutschland 2018 21.45 ZDFzeit Das verdient Deutschland Der große Gehälter-Vergleich Deutschland 2018 "Wie gerecht ist Deutschland? Der große Vermögens-Check" entfällt 22.30 ZDF.reportage Kein Geld für'n Supermarkt Der schwere Gang zur Tafel Deutschland 2018 "Neues Wirtschaftswunder - Wer gewinnt beim Aufschwung?" entfällt 23.00 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 2018 "Die sieben größten Tricks der Populisten" 23.15 Uhr entfällt 23.45 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 2018 "Die sieben größten Fehler der EU" um 0.00 Uhr entfällt 0.15 ZDF.reportage Nirgendwo willkommen Roma in Deutschland Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 02/19 Samstag, 05.01. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 20.15 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016 "Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Das Schweigen der anderen - Der Fall Lolita Brieger" entfällt 21.00 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Mord ohne Gewissen: Der St. Pauli-Killer Deutschland 2016 21.45 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 22.30 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 07.01. Bitte Programmänderung beachten: 10.45 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 "Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Das Schweigen der anderen - Der Fall Lolita Brieger" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )

