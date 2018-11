Gewürzmanufaktur Just Spices bringt innovative Fix-Linie heraus

Düsseldorf / Köln (ots) - Exklusiv bei REWE: Bio-Mischung "IN MINUTES" spricht mit schnellen und vielfältigen Gerichten für eine ausgewogene Ernährung neue Zielgruppen an

Just Spices bringt mit der neuen Linie "IN MINUTES" Schwung in die Fix-Kategorie und setzt neue Maßstäbe für die schnelle Zubereitung von modernen Gerichten im Alltag. Ab dem 26.11.2018 sind die neuen Bio-Mischungen bundesweit in allen REWE-Märkten sowie ab Ende November unter justspices.de/inminutes erhältlich.

Zum Launch bringt Just Spices 27 Bio-Mischungen in vorportionierten Tüten zum Würzen von innovativen Gerichten heraus. Neben dem hohen Anspruch an Geschmack wurde bei der Produktentwicklung auch darauf geachtet, dass die Gerichte zum modernen Verständnis einer ausgewogenen Ernährung passen. Die Zutaten sind bio-zertifiziert und enthalten weder Geschmacksverstärker, Aromen noch Hefeextrakte.

Range soll Millenials zum Kochen verführen

Die Auswahl der Gerichte richtet sich bewusst an eine breite Zielgruppe: Neuinterpretierte Klassiker wie "Bolognese" werden ergänzt von innovativen Gerichten wie "Shakshuka" (Spezialität der nordafrikanischen und israelischen Küche) oder "Avocado Linsen Salat", die auch zum modernen Lifestyle der Generation der Millenials passen. Einige der Gerichte sind für eine vegane oder vegetarische Ernährung geeignet. Das moderne Design und die innovativen Namen wie "Alles Bolo", "Feta Fete" oder "Fresh Chick" ergänzen das Konzept. "Dass Fix-Produkte gerade bei den Millenials mit einem Imageproblem kämpfen, ist kein Geheimnis. Wir wollen das ändern und mit 'IN MINUTES' noch mehr Menschen zum Kochen bringen", fasst Béla-Claudius Seebach, einer der drei Gründer und CEO von Just Spices zusammen. Durch das Hinzufügen von durchschnittlich vier frischen Zutaten lassen sich unter anderem internationale Gerichte, raffinierte Salatkreationen oder innovative Pasta Speisen problemlos zubereiten. Und das innerhalb weniger Minuten - dank einfacher Schritt für Schritt Anleitung.

IN MINUTES erfüllt Kundenwunsch

Just Spices bringt bereits seit 2014 frischen Wind in den Gewürzmarkt. Mit innovativen Gewürzmischungen werden Kunden online und im Lebensmitteleinzelhandel dazu inspiriert, ihre eigenen Gerichte zu verfeinern und selbst in der Küche kreativ zu werden. "Insbesondere durch Just Spices haben wir gemerkt, dass der Bedarf an innovativen, schnellen und gleichzeitig ausgewogenen Lösungen im Food-Bereich so groß ist wie nie zuvor", so Florian Falk, CEO bei Just Spices. "Mit 'IN MINUTES' verfolgen wir ganz klar auch den Wunsch unserer Kunden, sorglose Alternativen zu haben, bei denen man weiß, dass sie gelingen, schnell gehen, schmecken und zu einer bewussten Ernährung passen."

Zusammenarbeit mit REWE

Just Spices IN MINUTES ist ab dem 26.11.2018 bundesweit in allen REWE-Märkten erhältlich. Je nach Verkaufsfläche werden bis zu 27 Sorten für die schnelle Zubereitung von Gerichten angeboten. Auch REWE freut sich auf die Zusammenarbeit: "Wir arbeiten permanent an der Weiterentwicklung unserer Sortimente. Und dazu gehören innovative Produkte, die immer häufiger von Start-ups entwickelt werden. Just Spices ist dafür ein tolles Beispiel. 'IN MINUTES' ergänzt unser bisheriges Angebot hervorragend", betont Hans Jürgen Moog, der bei REWE für das Einkaufs- und Warengeschäft verantwortlich ist. "Die Rezepturen der Bio-Mischungen sind vielfältig, innovativ und trendorientiert". Bela Seebach ergänzt: "Innovation und Geschwindigkeit wird bei einem Startup wie uns großgeschrieben. Unsere Produktidee IN MINUTES wurde bei REWE von Anfang an mit offenen Ohren aufgenommen, intern vorangetrieben und sie haben es geschafft, als Konzern in der Geschwindigkeit eines Startups zu arbeiten. Das hat uns begeistert und die Beziehungen noch weiter gestärkt. Generell bieten wir all unseren Handelspartnern immer wieder an, gemeinsame Ideen zu entwickeln und voran zu treiben."

Rückkehr von Freude und Stolz in der Fix-Kategorie

18 Monate dauerte es von der Entwicklung der Idee bis zum Online Launch und der bundesweiten Präsenz in den Supermärkten. Wochenlang haben mehrere Köche die Gerichte entwickelt und an den Rezepturen gefeilt, bis sie nach eigenem Anspruch perfekt waren. "In Zeiten, wo Menschen immer mehr zu Fertiggerichten und Lieferdiensten greifen, war es uns wichtig, dass die Leute wieder Spaß und Freude beim Kochen empfinden und am Ende stolz darauf sind, dass sie sich selbst - mit minimalem Aufwand - etwas Leckeres gekocht haben. Ganz ohne schlechtes Gewissen", so Ole Strohschnieder, CMO bei Just Spices. "Wir wollen mit 'IN MINUTES' nicht weniger als eine neue Esskultur prägen." Die Bio-Mischungen gibt es in zwei Preisstufen: Die "YUMMY"-Range zu einer UVP von 0,99 EUR und die "TASTY"-Range zur UVP von 1,29 EUR.

Über Just Spices:

Just Spices (www.justspices.de) wurde 2014 von Florian Falk, Ole Strohschnieder und Bela Seebach in Düsseldorf gegründet. Mit zahlreichen Gewürzmischungen und Reingewürzen inspiriert die Gewürzmanufaktur sowohl online als auch mit zunehmender Präsenz im Lebensmitteleinzelhandel eine wachsende Käuferschaft, ihre eigenen Gerichte zu verfeinern und selbst in der Küche kreativ zu werden. Im Jahr 2018 brachte die Gewürzmanufaktur zusätzlich die Fix-Kategorie Just Spices IN MINUTES online sowie bundesweit in allen REWE-Filialen heraus. Mit 27 Fix-Zubereitungen setzt das Unternehmen damit seither neue Maßstäbe für die schnelle und problemlose Zubereitung von modernen Gerichten im Alltag. Mit mittlerweile knapp 100 Mitarbeitern verfolgt Just Spices die Vision, mehr Menschen zum Kochen zu bewegen. Just Spices bedeutet vor allem Leidenschaft, hohe Qualität und keine Zusatzstoffe in den Produkten. Aber das wichtigste Prinzip lautet: Leckeres noch leckerer machen und möglichst viele Menschen dazu bewegen, mit Freude und Stolz selbst zu kochen.

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.

