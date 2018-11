REWE bietet Schweinefleisch aus Schleswig-Holstein an

Köln (ots) - Höherer Qualitätsstandard durch kurze Transportwege, Zertifizierung und regelmäßige Überwachung durch Landwirtschaftskammer

Von der Geburt, über die Aufzucht und Mast bis zur Schlachtung - alles in Schleswig-Holstein. Das REWE-Qualitätsfleischprogramm basiert auf vollständiger Herkunft aus der Region. Von heute dieser Woche an können Kunden in rund 184 REWE- und Sky-Märkten an der Frischfleisch-Bedienungstheke das Schweinefleisch mit dem Gütesiegel "Geprüfte Qualität - Schleswig-Holstein" der Landwirtschaftskammer erhalten.

Das Fleisch liefern ausschließlich landwirtschaftliche Familienbetriebe aus Schleswig-Holstein. Sie unterziehen sich zusätzlich zur QS-Zertifizierung dem Prüfungssystem der schleswig-holsteinischen Landwirtschaftskammer und erhalten deren Gütesiegel. Durch jährliche Betriebskontrollen und unangekündigte Zusatzaudits wird die Einhaltung aller Kriterien überwacht. Darüber hinaus schont das Prinzip "kurze Wege" Umwelt, Tiere und Ressourcen. Die kurzen Transportwege der Tiere sorgen für schonendere und stressfreie Abläufe. Mit dem bei REWE ausschließlich an den Bedienungstheken erhältlichen Schweinefleisch mit dem Siegel "Geprüfte Qualität - Schleswig-Holstein" profitieren Kunden von der Vernetzung regionaler Lieferketten, die vom Bauern bis in den Supermarkt geprüft und kontrolliert sind.

