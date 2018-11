Starker Show-Sonntag: "The Voice of Germany" begeistert mit sehr guten 15,8 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots) - "The Voice of Germany" bleibt am Sonntag stark. Die beliebte Musikshow begeistert sehr gute 15,8 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Direkt im Anschluss punktet "LUKE! Die Woche und ich": Die Erfolgs-Comedyshow mit Entertainer Luke Mockridge erreicht einen Marktanteil von 11,6 Prozent in der Late Prime. Stark lief es bereits am Nachmittag: Der Kino-Hit "Der König der Löwen" erzielt tolle 13,0 Prozent, das Reality-Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" in der Access Prime hervorragende 13,8 Prozent Marktanteil.

SAT.1 holt damit einen sehr guten Tagesmarktanteil von 10,1 Prozent am Sonntag.

Diese Talente singen in der letzten Ausgabe der Blind Auditions von "The Voice of Germany" am Donnerstag, 15. November, um 20:15 Uhr, auf ProSieben:

Samuele Di Dio (32, Frankenthal (Pfalz)), Dominik Hartz (20, Beschendorf bei Neustadt in Holstein), Doriane Kamdem Mabou (18, Abstatt bei Heilbronn), Joshua Tappe (24, Höxter bei Paderborn), Cem Kücük (22, Kriftel bei Frankfurt am Main), Grit Gräßler (38, Edewecht bei Oldenburg), Patrice Gerlach (21, Pfedelbach bei Heilbronn), Felicitas Mayer (20, Eitorf bei Bonn), Erik van Hoof (30, Bochum), Mattis Laustroer (19, Schloss Holte-Stukenbrock bei Bielefeld), Mario Geckeler (28, Rottweil), Malin Lewis (25, Bochum), Stefan Celar (24, Berlin), Dennis-Luis Fortes (31, Hamburg), Penni Jo Blatterman (45, Stahlhofen am Wiesensee im Westerwaldkreis)

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 12.11.2018 (vorläufig gewichtet)

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina Castrovillari Tel. +49 [89] 9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198 - 80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell