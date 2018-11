Mainz (ots) -

Woche 48/18 Samstag, 24.11. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.35 Daphne - Tod einer Journalistin ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Subway-Falle Falsche Versprechen des Sandwich-Giganten 22.25 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Deutschland 2016 23.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017 23.55 ZDFzeit Nelson Müllers Essens-Check Wie gut sind Olivenöl, Lachs & Obst to go? Deutschland 2018 0.40 SOKO Grenze - Autodieben auf der Spur 1.25 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel 2.10 Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn Deutschland 2013 2.55 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Touristengebieten 3.35 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In der City 4.20 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im Revier Deutschland 2014 Woche 48/18 Sonntag, 25.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Die Feuerwache Lebensretter zwischen Wahn und Sinn 6.20 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017 7.05 Die Feuerwache Alarm in Hamburg Deutschland 2013 7.50 Einsatz für Christoph 29 8.35 Einsatz über dem Meer Die Fliegerstaffel Fuhlendorf Deutschland 2016 9.20 Nordseepiloten Tiefflug, Touchdown, Turbulenzen Deutschland 2015 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Terra X Ein Tag im Mittelalter Deutschland 2016 10.35 ZDF-History Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah Deutschland 2018 11.20 Terra X Der große Anfang - 500 Jahre Reformation Der Funke Deutschland 2017 12.05 Terra X Der große Anfang - 500 Jahre Reformation Die Explosion Deutschland 2017 12.55 Terra X Der große Anfang - 500 Jahre Reformation Das Feuer Deutschland 2017 13.40 Burgen - Monumente der Macht Château Gaillard 14.25 Burgen - Monumente der Macht Conwy Castle 15.10 Burgen - Monumente der Macht Dover Castle 15.55 Burgen - Monumente der Macht Krak des Chevaliers 16.40 Burgen - Monumente der Macht Maurenfestung Gibralfaro 17.25 Burgen - Monumente der Macht Ordensfestung Marienburg 18.10 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014 18.55 Terra X Ein Tag im Mittelalter Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Der große Anfang - 500 Jahre Reformation Das Feuer Deutschland 2017 22.25 Die Inquisition Häretiker in England Großbritannien 2014 23.10 Die Inquisition Hexenjagd Großbritannien 2014 23.55 Die Inquisition Ketzerverfolgung in Spanien Großbritannien 2014 0.35 Die Inquisition Templer und Katharer Großbritannien 2014 1.20 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015 2.05 Top-Spione der Geschichte Thomas Cromwell Großbritannien 2015 2.50 Top-Spione der Geschichte Francis Walsingham Großbritannien 2015 3.35 Top-Spione der Geschichte Robert Cecil Großbritannien 2015 4.20 Top-Spione der Geschichte Kardinal Richelieu Großbritannien 2015 Woche 48/18 Montag, 26.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.35 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016 10.05 Mördern auf der Spur Mysteriöse Fälle Deutschland 2016 10.35 Täterjagd Der Fall Chantal und Audrey d'Amato 11.20 Täterjagd Der Fall Jennifer Charron 12.05 Warrior Women Gladiatorinnen in Rom Deutschland/Großbritannien 2016 12.50 Arena der Gladiatoren - Das Kolosseum 13.35 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike 14.20 Ursprung der Technik Rekorde der Antike 15.05 Ursprung der Technik Das antike New York 15.50 Ursprung der Technik Nautische Kriegskunst 16.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017 17.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017 0.40 heute journal 1.10 Fukushima - Tagebuch einer Katastrophe 1.55 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe 2.35 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters 3.20 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 4.05 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? 4.50 Entscheidende Momente der Geschichte Tschernobyl - Reaktor außer Kontrolle Frankreich 2017 Woche 48/18 Dienstag, 27.11. Bitte Programmänderungen beachten: 10.15 Mörderjagd Eine gefährliche Familie "Mördern auf der Spur: Wenn Ehemänner morden" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )

