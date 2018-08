ZDFinfo-Doku: "Der Gefährder - Ein Islamist packt aus"

Eren R. spricht über seine Festnahme durch ein SEK im Vorfeld der Tour de France. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo/Bruno Trawinski" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Eren R. gilt als potenzieller Attentäter und Gefolgsmann zuerst des IS, dann von Al-Kaida in Deutschland. Erstmals ist er bereit, über seinen Lebensweg zu sprechen, um mit der Szene zu brechen. ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen hat ihn zum Interview getroffen. Die Dokumentation "Der Gefährder - Ein Islamist packt aus" ist erstmals am Freitag, 31. August 2018, 20.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.

Eren R. schildert detailliert, wie er als Mitglied einer kriminellen Bande in die islamistische Szene hineinkam und Geld für den islamistischen Kampf beschaffte. Er saß mehrfach im Gefängnis, arbeitete dennoch für Sicherheitsfirmen bei großen Veranstaltungen. Die Dokumentation von Elmar Theveßen beleuchtet, wie Islamisten ungeprüft in deutschen Sicherheitsdiensten arbeiten können. Im ZDF wird die Dokumentation am Mittwoch, 26. September 2018, 0.45 Uhr, ausgestrahlt.

