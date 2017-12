Mainz (ots) -

Woche 49/17 Freitag, 08.12. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.40 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015 6.25 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Martin Luther bis Königin Luise Deutschland 2015 7.10 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015 7.50 forum am freitag 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 auslandsjournal Deutschland 2017 8.40 Frontal 21-Dokumentation Die Akte Anis Amri Der Terrorist und die Fehler der Fahnder Deutschland 2017 9.25 Ewiger Aufruhr Die Geschichte des Nahostkonflikts 10.10 Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn Deutschland 2013 10.55 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015 11.40 Polizei im Einsatz Jagd auf Schulschwänzer "Generation Like - Teenager in Sozialen Netzwerken" um 11.30 Uhr entfällt 12.25 ZDF.reportage Vorsicht, Taschendiebe! Fahnder im Einsatz Deutschland 2017 "Datenkrake Facebook - Das Milliardengeschäft mit der Privatsphäre" um 12.15 Uhr entfällt 12.55 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von London Deutschland 2016 13.40 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Tokio Deutschland 2016 14.25 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Paris Deutschland 2016 15.10 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Mumbai Deutschland 2016 15.55 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von New York Deutschland 2014 16.35 planet e.: Talsperren - die unterschätzte Gefahr Deutschland 2017 17.25 Leschs Kosmos Burnout: Hysterie oder Epidemie? Deutschland 2016 17.50 Leschs Kosmos Gefahr im Anflug: Monster-Mücken Deutschland 2017 18.20 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 18.50 Tschernobyl 86 - Deutschland und der GAU Geschichte treffen Deutschland 2016 19.35 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Tödliche Wissenschaft - Chemische und biologische Waffen Großbritannien 2016 23.10 Leschs Kosmos Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau? Deutschland 2016 23.40 Leschs Kosmos Die neue Revolution - Die Welt von morgen Deutschland 2017 0.10 Leschs Kosmos Die Heilkraft der Wunder Deutschland 2015 0.40 heute-journal 1.10 Katastrophen, die Geschichte machten Das Erdbeben von Lissabon Kanada 2013 1.55 Katastrophen, die Geschichte machten Die Varusschlacht Kanada 2013 2.35 Katastrophen, die Geschichte machten Der Hurrikan von Galveston Kanada 2013 3.15 Katastrophen, die Geschichte machten Der unbekannte Vulkanausbruch Kanada 2013 4.00 Katastrophen, die Geschichte machten Das große Erdbeben von Kanto Kanada 2013 4.40 ZDF-History Die ewige Jagd nach dem Gold Deutschland 2016 Woche 50/17 Samstag, 09.12. Bitte Programmänderung beachten: 16.15 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016 "Mördern auf der Spur: Ermittler an ihren Grenzen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen ) Sonntag, 10.12. Bitte Programmänderung beachten: 15.00 Leschs Kosmos Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch Deutschland 2017 "Geistesblitze - Geniale Erfindungen: Auf Leben und Tod" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 11.12. Bitte Programmänderung beachten: 13.00 ZDF-History Die Todesfahrt der Bismarck Deutschland 2009 "ZDF-History: Helden der Leinwand" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 13.12. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Knast in Deutschland Strafe, Liebe, Hoffnung "Jung im Knast: Geburtstag hinter Gittern" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )

