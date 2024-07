ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung

PW 30 und 35/24

ZDFneo-Programmänderung Woche 30/24 Donnerstag, 25.07. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 0.50 Bestseller Boy Das Ende Niederländische Dramaserie (vom 25.6.2024) 1.30 Bestseller Boy Der Schlachter Niederländische Dramaserie (vom 25.6.2024) 2.10 Bestseller Boy Geschichtenerzähler Niederländische Dramaserie (vom 25.6.2024) 2.45 Bestseller Boy Auf Tour Niederländische Dramaserie (vom 25.6.2024) 3.30 Bestseller Boy Gesegnet Niederländische Dramaserie (vom 25.6.2024) 4.10 Bestseller Boy Blockade Niederländische Dramaserie (vom 25.6.2024) 4.55 Bestseller Boy Flucht ins Blaue Niederländische Dramaserie (vom 25.6.2024) 5.35 Bestseller Boy -6.20 Der Anfang Niederländische Dramaserie (vom 25.6.2024) („Game Two # 343“ wird auf Donnerstag, 29.08.2024 verschoben). Freitag, 26.07. Bitte Programmänderung beachten: 6.20 Böhmi brutzelt mit Salwa Houmsi Kochshow mit Jan Böhmermann (vom 23.7.2022) Deutschland 2022 („Bestseller Boy – Der Anfang“ wird auf Donnerstag, 25.07., 5.35 Uhr vorgezogen). Woche 35/24 Donnerstag, 29.08. Bitte Programmänderung beachten: 23.30 Game Two #343 Videospielmagazin Deutschland 2024 („Game Two #344“ entfällt). Freitag, 30.08. Bitte Programmänderung beachten: 1.05 Game Two #343 Videospielmagazin (vom 29.8.2024) („Game Two #344“ entfällt).

