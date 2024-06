ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 26/24 Montag, 24.06. Bitte Programmänderungen beachten: 5.00 Frag den Lesch Wie heizen Aliens? (vom 21.12.2014) 5.10 The Rookie Der Flüchtige (vom 25.4.2024) 5.50 The Rookie - 6.35 Alte Wunden (vom 25.4.2024) („The Rookie“ beide Folgen vom 28.06.2024 vorgezogen; „Faszination Erde - Wildes Kenia“ und „Faszination Erde – Thailand“ entfallen). Freitag, 28.06. Bitte Programmänderungen beachten: 17.15 The Rookie Undercover (von 14.05 Uhr) 17.55 The Rookie Unter Druck (von 14.45 Uhr) („The Rookie“ – die Folgen ‚Der Flüchtige und ‚Alte Wunden‘ werden auf Montag, 24.06.2024 vorgezogen).

