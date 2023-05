ZDFneo

Satireformat "Browser Ballett" und Sketch-Comedy "Einsame Herzen" in ZDFneo und in der ZDFmediathek

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mainz (ots)

Nach Jahren der kurzweiligen Unterhaltung präsentiert das Grimme-Preis-gekrönte "Browser Ballett" jetzt: 30 Minuten, ein Thema, alle Aspekte. In sechs monothematischen Filmen dürfen sich die Fans des ZDFneo-Satireformats auf noch mehr Unterhaltung freuen. Das bestehende Ensemble um Schlecky Silberstein und Christina Schlag wächst in jedem der satirischen Filme um Deutschlands feinste Gaststars.

In "Browser Ballett: Atomkrieg – Der Talk" widmet sich das Satireformat dem modernen Bauerntheater: der deutschen Talkshow. Im fiktiven Szenario des Films lässt Putin eine Atombombe über Deutschland zünden. Und was passiert? Statt zu versuchen, zu fliehen, versammeln sich die Deutschen vor dem Fernseher, um beim Star-Talker Magnus Richter (Fabian Hinrichs) Orientierung zu finden. Zu sehen ist der erste Film von Regisseur Simon Ostermann bereits in der ZDFmediathek und ab Samstag, 3. Juni 2023, 19.45 Uhr, in ZDFneo. Im zweiten Film "Tag X – Die Deutschlandretter" von Regisseur Clemens Beier hat Bundeswehrsoldat Thorsten Schneider (Andreas Brendel) die Schnauze voll vom ewigen Diktat der BRD GmbH und plant im heimischen Schuppen den Umsturz. Zu sehen ab Mittwoch, 21. Juni 2023, in der ZDFmediathek und ab Samstag, 24. Juni 2023, 19.45 Uhr, in ZDFneo. Die sechs Filme des "Browser Ballett" stehen inhaltlich für sich und erscheinen im Jahresverlauf 2023 in der ZDFmediathek sowie in ZDFneo.

"Einsame Herzen": neue Datingshow-Satire mit Torge Oelrich

Außerdem startet ab Sonntag, 4. Juni 2023, in ZDFneo mit "Einsame Herzen" die neue Datingshow-Satire mit YouTube-Star Torge Oelrich, bekannt unter "Freshtorge", der in jeder Folge neue Singles mit ihren ganz besonderen Eigenschaften verkörpert: bissig, überdreht und urkomisch.

In "Einsame Herzen", dem ersten eigenen Format von Torge Oelrich in ZDFneo und der ZDFmediathek, zeigt der wandlungsfähige Comedian, was in ihm steckt: Er spielt alle Rollen selbst. Neben bekannten und beliebten Charakteren aus Torges YouTube-Welt wurden für das ZDF-Format exklusiv neue, schräge Figuren entwickelt, die sich in der Datingshow-Parodie auf die Suche nach der großen Liebe machen. Mit aktuell 3,69 Millionen Abonnenten zählt der YouTube-Kanal "Freshtorge" von Comedian Torge Oelrich zu den erfolgreichsten deutschen Comedy-Angeboten im Netz. Alle sechs Folgen von "Einsame Herzen" sind ab Sonntag, 4. Juni 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Außerdem sind die Folgen ab 4. Juni 2023 immer sonntags um 23.15 Uhr in ZDFneo zu sehen.

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell