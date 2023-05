ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 22/23

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 22/23 Donnerstag, 01.06. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 23.20 Game Two #293 Videospielmagazin 23.50 Studio Schmitt Late-Night-Show Zu Gast: Jorge González 0.25 MAITHINK X - Die Show Die Tricks der Kosmetikindustrie 1.00 The Bay Verbrechen 1.45 The Bay Verderben 2.30 The Bay Vermutung 3.15 The Bay Verluste 4.00 The Bay Versäumnis 4.45 The Bay Verbundenheit 5.30 Monk -6.10 Mr. Monk hütet das Bett Freitag, 02.06. Bitte Programmänderung beachten: 6.10 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (ZDF 26.5.2023) Deutschland 2023 (Die Sendung „Monk: Mr. Monk als Bürohengst“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.40 Uhr wie vorgesehen.)

