Sky Original "Souls" startet am 8. November bei Sky und auf WOW

Unterföhring (ots)

Eine Produktion der Geißendörfer Pictures GmbH im Auftrag von Sky Deutschland für Sky Studios

In den Hauptrollen: Brigitte Hobmeier, Julia Koschitz, Lili Epply, Aaron Kissiov, Aleksandar Jovanovic, Godehard Giese, Derya Dilber, Laurence Rupp, Abak Safaei-Rad und Selam Tadese

Regie: Alex Eslam und Hanna Maria Heidrich

Trailer zum Download: https://app.shift.io/review/63354a27d1ba894b0c1b3a70

Trailer auf Youtube: https://youtu.be/kJmGsjI7xYs

Die bereits mehrfach ausgezeichnete Sky Original Serie "Souls" feiert ab dem 8. November ihre Premiere bei Sky. Das achtteilige Mysterydrama ist immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie als komplette Staffel auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Beim internationalen CanneSeries Wettbewerb im April hat "Souls" zwei Preise gewonnen - für das beste Drehbuch (Alex Eslam, Lisa van Brakel, Senad Halilbasic und Erol Yesilkaya) und die beste Musik (Dascha Dauenhauer). Am 7. Oktober feiert "Souls" beim Seriencamp die Deutschlandpremiere und wird am 21. Oktober beim Filmfest Cologne ebenfalls gezeigt.

Über "Souls":

In Stockholm versucht die schwangere Pathologin Allie alles, um ihren geliebten Ehemann und Piloten Leo an einem Flug zu hindern. In Berlin schließt sich die 25-jährige Linn einer Sekte an, deren Mitglieder aus den unterschiedlichsten Gründen verzweifelt an ein Leben nach dem Tod glauben wollen. Und in einem Krankenhaus mitten in Deutschland wacht Hanna nach einem schweren Autounfall auf und fragt sich, wie ihr 14-jähriger Sohn Jacob es geschafft hat, sie beide vor dem Ertrinken zu retten.

Als Jacob ein paar Tage nach dem Unfall plötzlich behauptet, sich an ein früheres Leben als Pilot eines verschollenen Passagierflugzeugs zu erinnern, verändert er das Schicksal der drei Frauen auf dramatische Weise. Sagt er die Wahrheit?

"Souls" wurde von der Geißendörfer Pictures GmbH (GP) mit Hana Geißendörfer, und Malte Can als ProduzentIn und Alena Jelinek als Ausführende ProduzentIn im Auftrag von Sky Deutschland für Sky Studios produziert. Creator der Serie ist Alex Eslam, nach einer Idee von Malte Can. Alex Eslam, der die Drehbücher mit Lisa van Brakel, Erol Yesilkaya und Senad Halilbasic verfasste, führte auch gemeinsam mit Hanna Maria Heidrich die Regie. Executive Producer seitens Sky sind Lucia Vogdt, Frank Jastfelder und Marcus Ammon.

Die Serie ist prominent besetzt mit Brigitte Hobmeier ("Ein Teil von uns") als Hanna, Aaron Kissiov ("Die wilden Kerle: Die Legende lebt") als Jacob; Julia Koschitz ("Unterm Birnbaum") als Allie, Lili Epply ("Ostwind - Aris Ankunft") als Linn; Aleksandar Jovanovic ("Der Kroatien Krimi") als Sebastian; Selam Tadese ("Schneeflöckchen") als Eddie, Godehard Giese ("Babylon Berlin") als Vincent; Abak Safaei-Rad ("Beziehungsweisen") als Emma; Derya Dilber ("Nasser Hund") als Mathilda sowie Laurence Rupp ("Barbaren") als Leo.

Gefördert wird "Souls" vom German Motion Picture Fund (GMPF), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) sowie dem Film- und Fernsehfond Bayern (FFF). Den Weltvertrieb verantwortet NBCUniversal Global Distribution.

Facts:

Originaltitel: "Souls", Mystery-Serie, 8 Episoden, je ca. 45 Minuten, D 2022. Drehbuch: Alex Eslam, Lisa Van Brakel, Senad Halilbasic, Erol Yesilkaya. Regie: Alex Eslam, Hanna Maria Heidrich. Producers: Hana Geißendörfer, Malte Can, Alena Jelinek, Lucia Vogdt, Frank Jastfelder, Marcus Ammon. Kamera: Carlo Jelavic, Franz Lustig. Darsteller: Julia Koschitz, Brigitte Hobmeier, Lili Epply, Aaron Kissiov, Aleksandar Jovanovic, Selam Tadese, Godehard Giese, Abak Safaei-Rad, Derya Dilber, Laurence Rupp.

Ausstrahlungstermine:

Ab 8. November 2022 immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic und parallel als komplette Staffel auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf.

Über Geißendörfer Pictures:

Die Geißendörfer Pictures GmbH ist die unabhängige Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft von Hana Geißendörfer mit Sitz in München, Berlin und Köln. Die GP erfindet, entwickelt und produziert fiktionale Formate für Kino, Fernsehen und Streaming-Anbieter - kleine und große Geschichten für ein globales Publikum. Einzigartige, fesselnde und berührende Geschichten, die als komplexe Dramen, postapokalyptische Sci-Fi oder gewagte Thriller auf den Bildschirm gebracht werden.

Neben "Souls" und der deutsch-österreichischen Ko-Produktion "Der Fuchs" im Jahr 2022 wurden die TV-Filme "TATORT - Das Opfer" (RBB) und UNBESTECHLICH (ZDF) abgedreht. Weitere deutsche und internationale Produktionen, die von Mainstream bis Arthouse reichen, sind darüber hinaus in Planung.

