Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! ZDF Sonntag, 31. Juli 2022, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Das gab's noch nie! Am Sonntag treten im Fernsehgarten Mallorca- gegen Oktoberfeststars in spannenden Spielen gegeneinander an. Gute Laune und natürlich viel Musik sind dabei garantiert. Gäste: Mickie Krause, voXXclub, Die Draufgänger, Lorenz Büffel, Tim Toupet, ...

mehr