Das Unternehmen ista Express Service präsentiert neue Identitätsarchitektur am firmeneigenen Campus und an allen deutschen Standorten

Hamburg (ots)

ASSELMEYER ARCHITEKT: "Ganzheitliche Markenentwicklung formt Unternehmens-DNA in gebauter Identität"

Wie soll moderne Gewerbearchitektur heute sein? Das Fernbleiben aus den Büros zu bzw. nach Coronazeiten hat es bewiesen. Die meisten aktuellen Architekturkonzepte wurden und werden am Menschen vorbeigeplant. Der Trend geht daher eindeutig weg von Unpersönlichkeitsarchitektur hin zu identitätsstiftenden gebauten Umgebungen und Identifikationsorten für die Mitarbeiter und Nutzer von Gebäuden. "Ein Unternehmen, das diesen Trend schon lebt, ist die ista Express Service GmbH, die mit unserem Architekturbüro nicht nur das neue Mainoffice in Rastede (bei Oldenburg) und weitere Bauten an Standorten in Osnabrück, Mannheim, Berlin und Hannover im Sinne einer modernen Identitätsarchitektur geplant hat, sondern sich auch bei der ganzheitlichen Markenentwicklung von uns beraten ließ. Das Ergebnis von intensiven Analysen, Gesprächen, Workshops, Brainstormings und Planungen ist eine sich durchs ganze Unternehmen ziehende DNA, in der der Mensch, hier: der Mitarbeiter, immer im Mittelpunkt steht.", so Dipl.-Ing. Architekt Justus Asselmeyer, Gründer und Inhaber des Architekturbüros ASSELMEYER ARCHITEKT aus Hamburg.

Identitätsarchitektur bedeutet vor allem visionär konzeptionelle Mitarbeit des Bauherrn!

Gute, langlebige und nachhaltige Unternehmensarchitektur war schon jeher eine Architektur der intensiven Zusammenarbeit von Auftraggeber und Planer. "Dabei kann durch eine etwas anders gestaltete Grundlagen- und Projektierungsphase relativ einfach eine strategische Basis für identitätsstiftende Architektur gefördert werden. Dazu gehört das intensive Analysieren und Verstehen der jeweiligen Werte und Charaktereigenschaften jedes Unternehmens und das methodische Übertragen eben dieser individuellen Eigenschaften in ein architektonisches Grundkonzept als Leitfaden für die Markenarchitektur und den gesamten Bauprozess."

Identitätsstiftende Architektur bei neuen Standorten der ista-Express Service GmbH

Eine Architekturplanung allein reicht heute nicht mehr! Das Kerngeschäft der ista Express Service ist die Installation und Wartung von Messgeräten wie Heizkostenverteilern, Wasserzählern und Rauchwarnmeldern in Wohngebäuden. Das Unternehmen expandiert und es sollte der neue Campus mit Mainoffice, Competence Center und Training Center in Rastede (bei Oldenburg) geplant werden. Normalerweise bedeutet das für ein Architekturbüro - Konzeption, Planung, Baukoordination und Begleitung während der gesamten Umsetzung. Nicht so bei diesem Projekt, bei dem die Unternehmensleitung der ista Express Service das Hamburger Büro ASSELMEYER ARCHITEKT mit der Entwicklung einer nachhaltigen, markenentsprechenden Architektur inklusive Corporate Architecture Guideline, sowie ganzheitlicher Beratung im Rahmen des Brandings und der Content Produktion für Teile der Unternehmenskommunikation beauftragte. Das Erfolgsrezept war eine intensive Zusammenarbeit gemeinsam mit vielen Mitarbeitern unterschiedlichster Fachrichtungen (IT, Strategie, Training, Expansions-Management etc.). "Dies entspricht genau unserer Intention, nachdem Architekten heute deutlich weiterdenken und planen müssen, als bisher. Nachhaltige Identitätsarchitektur muss die Unternehmens-DNA abbilden. Ein Gebäude muss von Beginn an auch in seiner Nutzung, seiner Bespielung und in seiner Aktivierung gedacht und verstanden werden. Dieser Dreiklang aus Architektur, Programmierung und Kommunikation ist immens wichtig, ansonsten ist das Bauwerk ab Tag eins der Nutzung ein nackt und unlebendig gebauter Materialmix aus Stein, Glas und Holz.", so der Hamburger Architekt Justus Asselmeyer.

Architekten müssen auch Psychologen, Kommunikations-Strategen und Markenexperten sein

Corporate Architecture stellt den Menschen und Mitarbeiter ins Zentrum des Handelns. Die Flucht ins Homeoffice ist auch eine Flucht vor unmenschlichen modernen Bürogebäuden. "Speziell imageträchtige Großprojekte und Architekturkonzepte für große Unternehmen sind oft kalt, abweisend und am einzelnen Menschen vorbeigeplant. Wir plädieren daher dafür, dass Architekten viel mehr von Psychologie und Kommunikation lernen, damit elementare menschliche Bedürfnisse im täglichen Kontakt mit Architektur (im Rahmen der Markenarchitektur) auch erfüllt werden können. Es ist eigentlich unverständlich, warum die Ausbildung zum Architekten zwar viele bauliche Aspekte lehrt, jedoch den Menschen als Nutzer der Architektur in keinem der Studienfächer betrachtet. Mario Lenz, Vorsitzender Geschäftsführer der ista Express Service GmbH hat dieses Potenzial und diesen Mehrwert erkannt und verstanden. Nur so konnten wir gemeinsam im Team unsere Vision von nachhaltiger Identitätsarchitektur erfolgreich umsetzen und an weiteren Standorten ausrollen."

Identitätsarchitektur bedingt langjährige Erfahrung

Unternehmen und Marken, für die bereits Konzepte im Sinne der Unternehmens- und Markenidentität u.a. im Auftrag der Hamburger Agentur für Brand.Experience.Architecture "NEST ONE" und dem Hamburger Architekten Justus Asselmeyer erarbeitet und umgesetzt wurden: Aldi Süd, Allianz Versicherungen, AMG Tuning, Beiersdorf, BMW, E-Plus / Base, HSV Hamburger Sportverein, Hyundai, Ista Express Service, Mercedes Benz, Microsoft, Nivea, Nivea Haus Hamburg, Nivea Haus Berlin, Porsche, Porsche Design, SV Beckdorf Handball, Tesa, TUI, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge; Agenturen: Agentur für Brand-Experience Architecture "NEST ONE" FORMAT'67, FORMAT MEDIAHOUSE

