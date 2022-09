ZDFneo

Neue ZDFneo-Show "Glow Up" mit Riccardo Simonetti sucht Deutschlands größten Make-up-Star

Mainz (ots)

Wer ist Deutschlands größtes Make-up-Talent? In der neuen ZDFneo-Show "Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star" mit Riccardo Simonetti treten zehn Make-up-Artists gegeneinander an, um sich zum größten Talent des Landes krönen zu lassen. Wer überzeugt die Jury am meisten? Ab Donnerstag, 22. September 2022, 20.15 Uhr, sind über acht Wochen je eine neue Folge der neuen Show in ZDFneo und der ZDFmediathek zu sehen.

Acht Folgen lang stellen die Teilnehmenden in unterschiedlichen Aufgaben ihre künstlerischen und technischen Fähigkeiten unter Beweis – vor Ort bei Fashion Shows, am Set von Video-Drehs und im Studio. Eine hochkarätig besetzte Jury bewertet die Kreationen und Verwandlungen der Make-up-Artists. Dabei werden die zwei festen Jury-Mitglieder Loni Baur und Armin Morbach in jeder Woche durch einen Gast-Juror ergänzt. Die beiden Make-up-Artists, die am wenigsten begeistern konnten, müssen im "Face Off" gegeneinander antreten. In der Final-Show stehen schließlich die besten Drei. Wer gewinnt, erhält den Preis von 20.000 Euro sowie einen Vertrag mit einer Make-up-Agentur.

Moderator von "Glow Up" ist Riccardo Simonetti. Der Entertainer und Autor begleitet die aufstrebenden Talente auf eine intensive Reise in die Welt der Make-up-Kunst und erfährt in Gesprächen viel über die Persönlichkeiten der Teilnehmenden und deren Lebensgeschichten.

Der Show-Donnerstag in ZDFneo: Ebenfalls am Donnerstag, 22. September 2022, startet um 22.15 Uhr die Late-Night-Show "Studio Schmitt“ mit zwölf neuen Folgen. In der ersten Folge nach der Sommerpause begrüßt Moderator und Podcaster Tommi Schmitt Fernsehlegende Kai Pflaume. Weitere Gäste wie Joko Winterscheidt, Caren Miosga, Riccardo Simonetti und Giovanni Zarrella haben bereits zugesagt. Die Show ist am Sendetag ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.

