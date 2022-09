ZDFneo

Neue Folgen von "MAITHINK X – Die Show" und "Studio Schmitt" in ZDFneo und der ZDFmediathek

Im September melden sich Dr. Mai Thi Nguyen-Kim und Tommi Schmitt mit neuen Folgen ihrer ZDFneo-Shows "MAITHINK X" und "Studio Schmitt" zurück. Die unterhaltsame Wissenschafts-Show am Sonntag Seit Jahren engagieren sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegen Homöopathika, trotzdem werden sie immer noch als apothekenpflichtiges Arzneimittel verkauft. Dr. Mai Thi Nguyen-Kim stellt sich in der Auftaktsendung von "MAITHINK X – Die Show" am Sonntag, 18. September 2022, um 22.15 Uhr die Frage: "Was ist, wenn Homöopathie wirklich wirkt?" In ihrer Show erforscht die Chemikerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim die kulturelle und politische Landschaft aus ihrem wissenschaftlichen Blickwinkel – mit Tiefe, Ernsthaftigkeit und Humor. In den insgesamt sechs neuen Folgen widmet sich die Wissenschaftsjournalistin wieder emotional aufgeladenen Debatten rund um Atomkraft, Tierversuche oder Homöopathie und schafft eine sachliche Gesprächsgrundlage zu so unterschiedlichen Themen wie Fußball, Kosmetik oder Kryptowährungen. "MAITHINK X" ist die Unterhaltungsshow für Freundinnen und Freunde des kritischen Denkens – immer sonntags ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek und um 22.15 Uhr in ZDFneo. Mit "Ask Mai Anything" bietet die Show außerdem regelmäßig ein interaktives Online-Format in der ZDFmediathek und auf Instagram: Mai Thi Nguyen-Kim beantwortet exklusiv Fragen, die der Community unter den Nägeln brennen. Nicht nur zu den Themen der Sendung oder den Themenwochen auf Instagram – sondern anything. Die Late-Night-Show am Donnerstag Am Donnerstag, 22. September 2022, um 22.15 Uhr, geht es mit Tommi Schmitt und seiner Late-Night-Show "Studio Schmitt" in ZDFneo weiter. In der ersten Folge begrüßt der Moderator und Podcaster Fernsehlegende Kai Pflaume. Weitere Gäste wie Joko Winterscheidt, Caren Miosga, Riccardo Simonetti und Giovanni Zarrella haben bereits zugesagt. Zu sehen sind die neun neuen Folgen immer donnerstags ab 20.15 Uhr in der ZDFmediathek und um 22.15 Uhr in ZDFneo. In den zwölf Folgen der Herbststaffel begrüßt Tommi Schmitt wöchentlich eine spannende Persönlichkeit, der er künftig noch mehr Aufmerksamkeit schenkt. Gemeinsam blicken sie auf den Alltag, nehmen sich Zeit für tiefe Gespräche und für unterhaltsame Studio-Aktionen und Spiele. Auf dem Instagram-Kanal der Show (@studioschmitt) werden die Zuschauerinnen und Zuschauer regelmäßig mit weiteren Inhalten versorgt. Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 – 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/maithinkx und https://presseportal.zdf.de/presse/studioschmitt "MAITHINK X - Die Show" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/mai-think-x-die-show "MAITHINK X - Die Show" auf Instagram: https://www.instagram.com/maithink/?hl=de "Studio Schmitt" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/comedy/studio-schmitt "studioschmitt" auf Instagram: https://instagram.com/studioschmitt

