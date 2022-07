ZDFneo

"Exit": neue Folgen in ZDFneo und in der ZDFmediathek

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

ZDFneo zeigt am Freitag, 22. Juli 2022, ab 22.00 Uhr, die zweite Staffel der norwegischen Dramaserie "Exit" als Free-TV-Premiere mit acht neuen Folgen. In der ZDFmediathek sind alle Folgen ab Samstag, 23. Juli 2022, 10.00 Uhr, 60 Tage lang abrufbar. Auch in der zweiten Staffel der Serie stehen die vier befreundeten Investmentbanker Adam (Simon J. Berger), William (Pål Sverre Hagen), Henrik (Tobias Santelmann) und Jeppe (Jon Øigarden) im Mittelpunkt, die sich eine perfide Parallelwelt aus Sex, Drogen und Gewalt erschaffen haben, um ihrem Alltag zu entfliehen. Auf der Suche nach dem immer neuen Kick endet Henriks Safari in Mosambik mit einer üblen Erkenntnis. Er hat Angst, sich im Drogenrausch beim ungeschützten Sex mit einer jungen Prostituierten mit HIV infiziert zu haben und wird immer panischer. Jeppe genießt es, mit Koks, Insidergeschäften mit Millionengewinnen und Sex-Partys auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Doch dann muss er einen gehörigen Dämpfer verkraften. Adam hat Verdacht geschöpft, dass seine Ex-Frau etwas gegen ihn im Schilde führt, und nähert sich ihr trotz der von ihr erwirkten einstweiligen Verfügung. Und William, der seine Frau vor wenigen Wochen aus dem gemeinsamen Haus geschmissen hat und ihr das Sorgerecht für die Kinder nehmen will, erlebt eine böse Überraschung. Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 – 66985-180; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/exit Die ersten vier Folgen der zweiten "Exit"-Staffel stehen für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung. "Exit" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/exit

