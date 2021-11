QoD Technologies GmbH

Quantistry: Startup für Quantensimulationen schließt siebenstellige Finanzierungsrunde erfolgreich ab

Berlin (ots)

Investment dient weiterem Ausbau des Teams und der eigenen Simulationsplattform Quantistry Lab

Neben Privatinvestoren fördert auch die Investitionsbank Berlin (IBB) das Unternehmen im Rahmen des Pro FIT-Programms

FIT-Programms Plattform für chemische Simulationen sorgt für hohe Effizienz in Forschung und Entwicklung - Künstliche Intelligenz beschleunigt Prozesse massiv

Verknüpfung des Quantistry Labs mit Quantencomputern ist ein wesentlicher Meilenstein der Weiterentwicklung

Quantistry gibt heute den Abschluss einer signifikanten Finanzierung bekannt. Die siebenstellige Investitionsrunde dient der Firma mit Sitz in Berlin vor allem zum Ausbau des Produktportfolios und der Erweiterung des Personalstamms. Das mittlerweile zwölfköpfige Team hat in den vergangenen Jahren eine intuitiv zu bedienende Software entwickelt, mit der - basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI) und quantenchemischen Simulationen - chemische Vorhersagen ermöglicht werden. Damit können bei der Erforschung und Entwicklung neuer Materialien und pharmazeutischer Wirkstoffe die notwendigen Laborversuche und Experimente deutlich reduziert werden - das verkürzt Entwicklungszeiten und spart erhebliche Kosten ein. Zudem arbeitet das Team an der Anpassung der eigenen Software an Quantencomputer, die in Zukunft für eine weitere Beschleunigung der hochkomplexen Rechenprozesse sorgen werden. Zu den Kunden von Quantistry zählen Forschungseinrichtungen, aber auch namhafte Kunden u.a. aus der Halbleiterindustrie. Zudem ist Quantistry assoziierter Partner von PlanQK, einem Zusammenschluss von 19 Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen, bei dem an der Verbindung von Künstlicher Intelligenz und Quantum Computing gearbeitet wird.

"Die SaaS-Lösung von Quantistry bietet für die chemische und pharmazeutische Industrie einen enormen Innovationsschub. Mit dem Quantistry Lab können Forschung und Entwicklung deutlich beschleunigt und die Kosten von Experimenten und Laborversuchen reduziert werden", sagt Dr. Marcel Quennet, Geschäftsführer und Co-Gründer von Quantistry, "Mit unserer mehr als zehnjährigen Erfahrung im Bereich der quantenchemischen Simulationen und der jetzt abgeschlossenen Investitionsrunde sind wir davon überzeugt, mit Quantistry ein Hightech-Unternehmen von globaler Relevanz mit Sitz in Deutschland aufbauen zu können."

"Wir freuen uns, neben erfahrenen Privatinvestoren auch eine umfangreiche Projektförderung durch die Investitionsbank Berlin erhalten zu haben", so Dr. Marcel Quennet weiter. Die Projektfinanzierung der IBB im Rahmen des Pro FIT-Programms, mit dem technologische Innovationsvorhaben vorangetrieben werden, soll vorrangig dem Ausbau der Plattform zur Simulation von chemischen Reaktionen dienen. "Die Fortschritte im Cloud- und Quantum Computing erlauben es uns, das volle Potenzial von chemischen Simulationen in unserer Plattform auszuschöpfen und zu nutzen", ergänzt Dr. Vincent Pohl, CTO und Co-Gründer von Quantistry. "Damit können komplexe Problemstellungen verschiedenster Industrien nutzerfreundlich und effizient gelöst werden."

Über Quantistry

Quantistry entwickelt auf Basis von Quantensimulationen und Künstlicher Intelligenz die nächste Generation chemischer Simulationen. Die cloudbasierte Lösung verschafft den Kunden des Unternehmens einen erheblichen Wettbewerbsvorteil, indem sie die Entwicklung von chemischen und pharmazeutischen Produkten bedeutend vereinfacht und beschleunigt.

Über die Investitionsbank Berlin

Die Investitionsbank Berlin (IBB) ist die Förderbank des Landes Berlin für Wirtschafts- und Immobilienförderung. Im Bereich der Wirtschaftsförderung bietet die IBB ihren Kunden ein breites Spektrum an Finanzierungen von Mikrokrediten bis hin zu Risikokapital an. Die Angebote richten sich vor allem an Existenzgründer und innovative Unternehmen (KMU) in den Technologieclustern des Landes Berlin.

Original-Content von: QoD Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuell