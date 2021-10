Tag der Deutschen Einheit

Sachsen-Anhalt präsentiert seine Landkreise auf LED: Dessau-Roßlau

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Audio

TdE-Kreise-Dessau-Roßlau.mp3

MP3 - 1,3 MB - 00:41 Download

Halle (S.) (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Gastgeber für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war in diesem Jahr Sachsen-Anhalt. Bei der EinheitsEXPO in Halle (S.) stellte das Land seine Regionen auf einer riesigen Videowand mitten auf dem Marktplatz vor.

Sprechertext:

So stellt sich die Stadt Dessau-Roßlau vor:

"Die Region bietet mit dem Bauhaus Dessau und dem Dessau Wörlitzer Gartenreich gleich zwei UNESCO-Weltkulturerbestätten. Hinzu kommt mit dem UNESCO-Biosphärenreservat Mittelelbe eine Modellregion für nachhaltiges Wirtschaften und Leben. Dessau ist die Heimatstadt des Philosophen Moses Mendelssohn und des Komponisten Kurt Weill. Dessau steht zugleich für große Industriekultur: die Dessauer Motorwagenfabrik war Ursprung der Opel Fahrzeug Werke. Die Geschichte der zivilen Luftfahrt begann mit Hugo Junkers in Dessau. 1926 wurde die Fluggesellschaft Junkers Luftverkehr AG mit der Deutschen Aero Lloyd zur Deutschen Lufthansa fusioniert."

Abmoderationsvorschlag

Alle Infos zu den Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).

Original-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuell