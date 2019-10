"Dinner Date" in ZDFneo: Dating-Show sorgt für Schmetterlinge im Bauch

ZDFneo

In "Dinner Date" hoffen Singles, bei kulinarischen Blind-Dates die große Liebe zu finden. ZDFneo zeigt die neue Dating-Show ab 14. Oktober 2019, montags bis freitags um 18.35 Uhr. Ob es funkt und der Traummann oder die Traumfrau dabei ist, ist auch in der ZDFmediathek zu sehen. Die zwanzig Folgen sind am jeweiligen Ausstrahlungstag ab 10.00 Uhr abrufbar.

Friseurmeisterin Katharina sucht einen neuen Partner und hat die Qual der Wahl: Lasagne, Pasta Sangiovese, Lachsfilet, thailändisches Curry oder Filet-Variationen - welche Hauptspeise klingt am besten? Drei von fünf Menü-Vorschlägen darf Katharina in der ersten Folge von "Dinner Date" auswählen. Welche Single-Männer sich hinter diesen Gerichten verbergen, erfährt sie erst beim abendlichen Date. Aber was verrät eine Menüabfolge über die Person, die das Dinner zusammengestellt hat und sich dafür an den Herd stellt? Erfüllen sich Katharinas Erwartungen und findet sie ihren Traummann? Blind Dates sind für Katharina, die seit einem Jahr Single ist, Premiere: "Bisher wusste ich immer, zumindest optisch, worauf ich mich einlasse." Aber eins ist klar, auf den Haarschnitt kommt es der Kölner Friseurin bei einem Mann zumindest am Anfang nicht an, "weil ich weiß, dass ich am Ende eh das Zepter übernehme".

Auch in den folgenden Sendungen von "Dinner Date" sitzt vielleicht die große Liebe am Tisch. Gutes Essen und Schmetterlinge im Bauch sind auf jeden Fall garantiert.

