ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 7. Mai 2019

Mainz (ots)

Woche 19/19 Dienstag, 07.05. Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 0.10 neoriginal BLOCKBUSTAZ 6. Überfall (vom 26.4.2016) 0.45 Arne Dahl: Totenmesse Nach dem gleichnamigen Roman (vom 28.10.2018) 2.35 Jussi Adler-Olsen: Schändung (Fasandraeberne) 4.25 Letzte Spur Berlin Ehrenamt (vom 8.8.2017) 5.10 Letzte Spur Berlin Freispruch (vom 15.8.2017) 5.50 Terra Xpress -6.20 Wetterjäger in Deutschland (vom 7.3.2017) (Die Sendung "Gätjens großes Kino" entfällt.) Donnerstag, 09.05. Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten: 23.40 neoriginal Greyzone - No Way Out Die erste Mission (vom 13.9.2018) 0.25 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann (von 22.15 Uhr) 1.05 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 5.5.2019) 1.35 Shapira Shapira Eine Comedy-Show mit Shahak Shapira (vom 7.5.2019) 2.05 neoriginal Countdown Copenhagen Tag 1 Nach einer Idee von Kasper Barfoed (vom 6.10.2017) 2.50 neoriginal Countdown Copenhagen Tag 2 Nach einer Idee von Kasper Barfoed (vom 7.10.2017) 3.35 Code 37 Der Serientäter (vom 15.4.2015) 4.25 Code 37 Vermisst (vom 22.4.2015) 5.15 Gätjens großes Kino (ZDF 25.4.2019) 5.35 Dicte -7.00 Das nächste Opfer Nach dem Roman "Selvrisiko" von Elsebeth Egholm (vom 22.11.2014) (Die Sendung "Neu im Kino" entfällt.) Woche 20/19 Samstag, 11.05. Bitte Zeitkorrektur und Programmänderungen beachten: 6.15 Terra X Russland von oben St. Petersburg, Moskau und die Wolga Film von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus (vom 20.1.2019) 7.00 Terra X Russland von oben Kaukasus und der tiefe Süden (vom 5.5.2019) 7.45 Terra X Die Europa-Saga Woher wir kommen - wer wir sind Dokumentation mit Christopher Clark (vom 7.1.2018) 8.30 Terra X Die Europa-Saga Woran wir glauben - was wir denken Dokumentation mit Christopher Clark (vom 7.1.2018) 9.15 Terra X Die Europa-Saga Was uns antreibt - was wir uns nehmen Dokumentation mit Christopher Clark (vom 7.1.2018) 10.00 Terra X Die Europa-Saga Was wir erschaffen - was wir uns leisten Dokumentation mit Christopher Clark (vom 14.1.2018) 10.40 Terra X Die Europa-Saga Was uns eint - was uns teilt Dokumentation mit Christopher Clark 11.25 Terra X Die Europa-Saga Wo wir stehen - was uns bleibt Dokumentation mit Christopher Clark 12.10 Terra X Die Alpen - Eine große Geschichte (vom 2.6.2018) 12.55 Terra X Expedition Deutschland (1) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre 13.40 Terra X Expedition Deutschland (2) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre 14.20 Terra X Expedition Europa Die Verwandlung des Kontinents 15.05 Terra X Der geheime Kontinent 1. Was geschah vor Kolumbus? (vom 19.7.2010) 15.50 Terra X Der geheime Kontinent 2. Sie kamen über das Meer (vom 26.7.2010) (Die Sendungen "Expedition Europa: Die Geburt des Kontinents" um 6.15 Uhr und 15.50 Uhr sowie "Expedition Europa: Die Verwandlung des Kontinents" um 7.00 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 16.35 Uhr wie vorgesehen.) Sonntag, 12.05. Bitte Programmänderung beachten: 10.40 Terra X Casanova - die Kunst der Verführung (vom 27.4.2013) (Die Sendung "Die Macht der schönen Konkubine" entfällt. Weiterer Ablauf ab 11.25 Uhr wie vorgesehen.) Montag, 13.05. Bitte nochmalige Programmänderung beachten: 4.50 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Vietnam - Zerbrechliche Schönheit (vom 10.2.2018) (Die Sendung "Faszination Erde - mit Dirk Steffens: Arabien..." entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.35 Uhr wie vorgesehen.) Mittwoch, 15.05. Bitte nochmalige Programmänderung beachten: 3.55 Terra X Casanova - die Kunst der Verführung (vom 27.4.2013) (Die Sendung "Die Macht der schönen Konkubine" entfällt. Weiterer Ablauf ab 4.35 Uhr wie vorgesehen.) Woche 21/19 Samstag, 18.05. Bitte Programmänderung beachten: 9.55 Terra X Casanova - die Kunst der Verführung (vom 27.4.2013) (Die Sendung "Die Macht der schönen Konkubine" entfällt. Weiterer Ablauf ab 10.40 Uhr wie vorgesehen.) Dienstag, 21.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.10 Terra Xpress Sensationsfund im Keller und das Donner-Rätsel (vom 24.3.2016) (Die Sendung "Terra Xpress: Ihr Fang des Lebens" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.40 Uhr wie vorgesehen.) Woche 22/19 Freitag, 31.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Terra Xpress -6.15 Was tun, wenn ein Wolf dasteht? (vom 2.9.2017) (Die Sendung "Terra Xpress: Können Tiere doch mehr als gedacht?" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell