Yakult für kurze Zeit im Frühlingsoutfit: Inspiriert von der traditionellen japanischen Kirschblüte

Neuss

- Yakult in saisonal gestalteter Umverpackung - Frisches, trendiges Kirschblüten-Design - Magermilchgetränk mit Lactobacillus casei Shirota Milchsäurebakterien

Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn kleidet sich Yakult, das bewährte Getränk mit japanischem Ursprung, im passenden Outfit: Eine Hommage an die Kirschblüte Sakura! Sie repräsentiert Schönheit, Vergänglichkeit und Aufbruch. Die Zeit der Blüte markiert den Anfang des Frühlings und ist ein Höhepunkt im japanischen Kalender. Die Verpackungen von Yakult sind nur für kurze Zeit im Sakura-Design erhältlich.

Die nachhaltige und praktische 6er Packung hat ein frühlingshaftes Designupgrade erhalten und strahlt ab Ende März für kurze Zeit im frischen Glanz der Kirschblüten. Nicht zuletzt ein Zurückbesinnen auf die Wurzeln des japanischen Kultgetränks. Denn was ist vitalisierender und ansehnlicher als die Kirschblüte in Japan? Die Kartonverpackung, die bereits im Sommer vergangenen Jahres eingeführt wurde, dient außerdem zum Schutz der kleinen Fläschchen voller Wissenschaft. Sie lässt sich leicht öffnen und ist praktisch für die Aufbewahrung im Kühlschrank. Auch im Supermarktregal zeigt sich das frühlingshafte Verpackungsdesign bei allen Sorten von seiner besten Seite: Mit den Kirschblüten auf klassischem Rot, hellem Grün oder leichtem Blau ist sie beim Einkaufen kaum zu übersehen. Es gilt also, schnell zuzugreifen und sich die limitierten Päckchen zu sichern.

Über Yakult

Die Geschichte von Yakult begann vor über 80 Jahren mit dem japanischen Wissenschaftler Dr. Minoru Shirota - dem Erfinder von Yakult. Er erforschte verschiedenste Milchsäurebakterien, bis es ihm Anfang der 1930er Jahre schließlich gelang, ein bestimmtes Bakterium zu selektieren und zu kultivieren, das all seinen Erwartungen entsprach - den Lactobacillus casei Shirota (LcS).

Daraus entstand dann das fermentierte Magermilchgetränk Yakult, das mittlerweile über 39 Millionen Menschen in 38 Ländern und Regionen begeistert trinken.

Jedes einzelne Fläschchen Yakult enthält mindestens 6.5 Milliarden der einzigartigen Lactobacillus casei Shirota Bakterien. Das besondere an ihnen: sie erreichen den Darm lebend.

Yakult - die kleine Flasche Wissenschaft.

Yakult im Kirschblüten-Design ist ab Ende März und nur für kurze Zeit im Handel erhältlich.

Für weitere Informationen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.

