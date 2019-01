Sky Deutschland

Das Rennen um den Aufstieg geht weiter: die Rückkehr der 2. Bundesliga aus der Winterpause ab Dienstag live und exklusiv bei Sky

- Am Dienstag und Mittwoch berichtet Sky jeweils ab 18.00 Uhr live aus der 2. Bundesliga, am Donnerstag ab 20.00 Uhr

- Unter anderem treten am 19. Spieltag Union Berlin gegen den 1. FC Köln, der HSV gegen den SV Sandhausen und der FC St. Pauli beim SV Darmstadt an

- Die ersten Highlights des Spieltags im Free-TV am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 23.15 Uhr auf Sky Sport News HD

- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Ab morgen wird es auch in der 2. Bundesliga wieder ernst. Zehn Tage nach dem Oberhaus melden sich der HSV, der 1. FC Köln und der Rest der Liga aus der Winterpause zurück. Von Dienstag bis Donnerstag wird Sky alle Partien des 19. Spieltags live und exklusiv übertragen.

In Fokus stehen insbesondere die Teams an der Tabellenspitze. Der HSV, Köln und Union Berlin verabschiedeten sich jeweils mit Niederlagen in die Winterpause und wollen das neue Jahr mit Erfolgserlebnissen beginnen. Höhepunkt des Spieltags ist das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenvierten Union Berlin und dem Zweiten 1. FC Köln am Donnerstagabend. Die Berliner mussten in dieser Saison erst eine Niederalge hinnehmen - mit dem FC kommt die mit Abstand beste Offensive (47 Tore) der 2. Bundesliga an die Alte Försterei. Sky berichtet am Donnerstag ab 20.00 Uhr live und exklusiv.

Die weiteren 16 Klubs starten am Dienstag- und Mittwochabend in das neue Jahr. An beiden Tagen beginnt die Live-Berichterstattung bei Sky bereits um 18.00 Uhr mit einem frühen Spiel - VfL Bochum gegen den MSV Duisburg am Dienstag, Jahn Regensburg gegen den SC Paderborn am Mittwoch. Ab 20.20 Uhr überträgt Sky dann jeweils drei weitere Begegnungen wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Mit einem Sieg am Dienstagabend könnte der Tabellendritte FC St. Pauli zumindest für eine Nacht auf Platz eins vorrücken. Die Hamburger sind zum Auftakt beim SV Darmstadt zu Gast, den derzeit sechs Punkte von den Abstiegsplätzen trennen. Am Mittwochabend kann der Stadtrivale und Herbstmeister der 2. Bundesliga dann nachlegen. Der Hamburger SV empfängt den SV Sandhausen. Zeitgleich empfängt der 1. FC Heidenheim die Mannschaft von Holstein Kiel zum Verfolgerduell. Beide Klubs trennen aktuell nur vier Punkte vom Relegationsplatz.

Die Highlight-Zusammenfassungen des Spieltags auf Sky Sport News HD

Aber auch Fußballfans, die noch keine Sky Kunden sind, dürfen sich auf die beste Berichterstattung aus der 2. Bundesliga freuen. Sky Sport News HD wird sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch ab 23.15 Uhr in einer einstündigen Sendung die ersten Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV zeigen.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars bei allen Spielen der 2. Bundesliga live dabei sein

Die Live-Übertragungen der 2. Bundesliga sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch kein Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.

Der 19. Spieltag der Bundesliga von Dienstag bis Donnerstag bei Sky:

Dienstag:

18.00 Uhr: VfL Bochum - MSV Duisburg auf Sky Sport Bundesliga 1 und 5 HD

20.20 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

20.20 Uhr: SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

20.20 Uhr: 1. FC Magdeburg - Erzgebirge Aue auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

20.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

23.15 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga" auf Sky Sport News HD

Mittwoch:

18.00 Uhr: SSV Jahn Regensburg -SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 1 und 5 HD

20.20 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

20.20 Uhr: Hamburger SV - SV Sandhausen auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

20.20 Uhr: Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

20.20 Uhr: 1. FC Heidenheim - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

23.15 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga" auf Sky Sport News HD

Donnerstag:

20.00 Uhr: 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

