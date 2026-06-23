Deutsche Fernsehlotterie

Deutsche Fernsehlotterie unterstützt den Aktionstag 'Kommunen am Limit'

Hamburg (ots)

Die Deutsche Fernsehlotterie unterstützt das Anliegen des bundesweiten Aktionstags "Kommunen am Limit" und verweist auf die zentrale Bedeutung handlungsfähiger Städte, Gemeinden und Landkreise für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Mit der Initiative machen die kommunalen Spitzenverbände auf die angespannte finanzielle Situation der Kommunen aufmerksam und fordern nachhaltige Lösungen zur Sicherung kommunaler Handlungsfähigkeit.

Kommunen sind die Orte, an denen Menschen Unterstützung erfahren, sich begegnen, engagieren und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Gleichzeitig stehen viele Städte, Gemeinden und Landkreise vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Die damit verbundenen Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur betreffen auch zahlreiche Projekte und Angebote, die das Miteinander vor Ort stärken.

"Der Aktionstag macht deutlich, wie eng kommunale Handlungsfähigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt miteinander verbunden sind. Kommunen und die Deutsche Fernsehlotterie tragen in ihrem täglichen Handeln gemeinsam Verantwortung dafür, dass soziale Infrastruktur, Teilhabe und Begegnung möglich bleiben", sagt Christian Kipper, Geschäftsführer Deutsche Fernsehlotterie / Stiftung Deutsche Fernsehlotterie.

Mit ihren Fördermitteln unterstützt die Stiftung der Deutsche Fernsehlotterie seit Jahrzehnten bundesweit soziale Projekte, die Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen begleiten und Gemeinschaft stärken. Viele dieser Angebote entstehen in enger Zusammenarbeit mit Kommunen, Wohlfahrtsverbänden und gemeinnützigen Trägern und entfalten ihre Wirkung unmittelbar vor Ort.

"Eine starke Zivilgesellschaft braucht handlungsfähige Kommunen. Und handlungsfähige Kommunen brauchen starke Partner. Deshalb verstehen wir uns als verlässlichen Förderpartner für Projekte, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Städten, Gemeinden und Landkreisen stärken", so Christian Kipper weiter. "Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden tragen wir dazu bei, dass soziale Infrastruktur, Teilhabe und Begegnung vor Ort gesichert bleiben. Unsere tägliche Zusammenarbeit bildet eine wichtige Klammer für die Gesellschaft und sorgt dafür, dass Zusammenhalt nicht nur ein politisches Ziel bleibt, sondern für die Menschen konkret erfahrbar wird."

Die Deutsche Fernsehlotterie begrüßt die Aufmerksamkeit, die der Aktionstag auf die Herausforderungen der kommunalen Ebene lenkt. Denn starke Kommunen und eine leistungsfähige soziale Infrastruktur sind unverzichtbare Voraussetzungen für eine solidarische, lebenswerte und zukunftsfähige Gesellschaft.

Über die Deutsche Fernsehlotterie:

Im Jubiläumsjahr 2026 feiert Deutschlands traditionsreichste Soziallotterie ihr 70-jähriges Bestehen und steht somit seit 1956 für das Motto "Helfen und Gewinnen". 755.000 Personen konnten sich im Jahr 2025 über einen Gesamtgewinn von mehr als 45 Millionen Euro freuen, 90 von ihnen gewannen mehr als 100.000 Euro, 11-mal wurde ein Millionengewinner glücklich. Mit jedem Spieleinsatz fördern die Mitspielerinnen und Mitspieler gleichzeitig soziale Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung, wohnungslose Menschen, Geflüchtete sowie Initiativen im Quartier. Allein im Jahr 2025 wurden über 70 Millionen Euro an mehr als 400 karitative Projekte in Deutschland ausgeschüttet. Ein Los der Deutschen Fernsehlotterie hilft und macht glücklich. Jetzt Los kaufen und mitspielen unter fernsehlotterie.de

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