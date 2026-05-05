Deutsche Fernsehlotterie

70 Jahre Deutsche Fernsehlotterie: 4,9 Millionen Euro bei großer Geburtstagssonderverlosung

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Hamburg (ots)

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens hat die Deutsche Fernsehlotterie eine besondere Jubiläumsaktion durchgeführt: Im Rahmen einer exklusiven Sonderverlosung wurden insgesamt 70 Gewinne in Höhe von jeweils 70.000 Euro ausgelost. Insgesamt nahmen rund 2,2 Millionen Lose teil.

Begleitet wurde die Aktion von einer umfassenden Marketing- und Kommunikationskampagne im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung, die kanalübergreifend deutschlandweit auf Out-of-Home-Flächen (OOH), im TV, in Printmedien sowie online und in den sozialen Medien ausgespielt wurde.

Mit dieser Aktion unterstreicht die traditionsreiche Soziallotterie ihr langjähriges Engagement für den guten Zweck. Seit ihrer Gründung im Jahr 1956 unterstützt die Deutsche Fernsehlotterie bundesweit soziale Projekte und setzt sich für Menschen in schwierigen Lebenslagen ein.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Geburtstagssonderverlosung stehen bereits fest, werden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Weitere Informationen folgen, sobald die entsprechenden Abstimmungen abgeschlossen sind.

"Zum 70-jährigen Jubiläum möchten wir nicht nur auf unsere Geschichte zurückblicken, sondern vor allem den Menschen danken, die unsere Arbeit Tag für Tag möglich machen. Mit der Sonderverlosung setzen wir ein starkes Zeichen der Wertschätzung und zeigen zugleich, wie viel wir gemeinsam bewegen können", sagt Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie.

Die Jubiläumsverlosung ist Teil einer umfassenden Reihe von Aktionen zum 70-jährigen Bestehen der Deutschen Fernsehlotterie, die im Laufe des Jahres durch weitere Initiativen ergänzt wird.

Über die Deutsche Fernsehlotterie:

Im Jubiläumsjahr 2026 feiert Deutschlands traditionsreichste Soziallotterie ihr 70-jähriges Bestehen und steht somit seit 1956 für das Motto "Helfen und Gewinnen". 755.000 Personen konnten sich im Jahr 2025 über einen Gesamtgewinn von mehr als 45 Millionen Euro freuen, 90 von ihnen gewannen mehr als 100.000 Euro, 11-mal wurde ein Millionengewinner glücklich. Mit jedem Spieleinsatz fördern die Mitspielerinnen und Mitspieler gleichzeitig soziale Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung, wohnungslose Menschen, Geflüchtete sowie Initiativen im Quartier. Allein im Jahr 2025 wurden über 70 Millionen Euro an mehr als 400 karitative Projekte in Deutschland ausgeschüttet. Ein Los der Deutschen Fernsehlotterie hilft und macht glücklich. Jetzt Los kaufen und mitspielen unter fernsehlotterie.de

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