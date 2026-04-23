Deutsche Fernsehlotterie

70 Jahre 'Helfen und Gewinnen': Die Deutsche Fernsehlotterie bedankt sich bei ihren Mitspielerinnen und Mitspielern

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Hamburg (ots)

Am 28. April 2026 wird die Deutsche Fernsehlotterie 70 Jahre. Im Jubiläumsjahr stellt die erste Soziallotterie Deutschlands erneut das Helfen in den Mittelpunkt und engagiert sich für ein starkes soziales Miteinander. Seit 1956 hat die Deutsche Fernsehlotterie über 11.500 soziale Projekte mit rund 2,2 Milliarden Euro gefördert. "In diesem Jahr feiern wir nicht uns als Institution, sondern vor allem unsere Mitspielerinnen und Mitspieler, die mit ihrem Loskauf seit sieben Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag für das Miteinander in Deutschland leisten", Geschäftsführer Christian Kipper.

Attraktive Gewinne im Jubiläumsjahr

Auch im Jubiläumsjahr zeigt die Deutsche Fernsehlotterie, dass sich Mitspielen lohnt: Helfen und Gewinnen gehen Hand in Hand. Anlässlich des Geburtstags wurden 70 x 70.000 Euro verlost - ein besonderes Highlight und Dankeschön an alle Mitspielenden. Und auch weiterhin dürfen sich Mitspielerinnen und Mitspieler auf attraktive Preise freuen: Im exklusiven Jubiläums-LOS werden derzeit 70 hochwertige Technik-Pakete ausgespielt. Im Rahmen der zweiten Jubiläumsziehung am 31. Mai steht dabei alles im Zeichen moderner Unterhaltung. So verbindet die Deutsche Fernsehlotterie soziales Engagement mit attraktiven Gewinnchancen.

70 Jahre gelebte Solidarität - ein Blick zurück

In sieben Jahrzehnten hat sich die Deutsche Fernsehlotterie von einer einzigartigen Idee zu einer festen Größe im sozialen Gefüge Deutschlands entwickelt. Ihren Ursprung hat sie in den Kinderreisen: Seit der ersten Ziehung am 28. April 1956 unterstützte das "Erste Deutsche Fernsehen" mit der Aktion "Ein Platz an der Sonne" erholsame Ferien für Kinder aus dem eingeschlossenen Westberlin - ein Prinzip des gemeinsamen Helfens, das bis heute trägt.

Aus dieser Initiative heraus wurde das Engagement stetig erweitert und weiterentwickelt. Heute fördert die Deutsche Fernsehlotterie Projekte für Kinder und Jugendliche ebenso wie für Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Migrantinnen und Migranten sowie Menschen in schwierigen Lebenslagen. So hat sie den gesellschaftlichen Wandel aktiv begleitet - getragen von der Idee, dass viele kleine Beiträge gemeinsam Großes bewirken. Die Geschichte der Deutschen Fernsehlotterie ist damit zugleich eine Geschichte gelebter Solidarität und bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland.

Gemeinsam in die Zukunft.

Auch über das Jubiläumsjahr hinaus wird die Deutsche Fernsehlotterie ihr Engagement konsequent weiterentwickeln und auf neue gesellschaftliche Herausforderungen ausrichten. Ziel bleibt es, noch gezielter dort zu helfen, wo Unterstützung am dringendsten benötigt wird, soziale Projekte nachhaltig zu fördern und neue Zielgruppen für gesellschaftliches Engagement zu gewinnen. "Diese Erfolgsgeschichte wäre ohne unsere Mitspielerinnen und Mitspieler nicht möglich. Sie investieren mit ihrem Los in die Hilfe für andere und machen gesellschaftlichen Zusammenhalt konkret erlebbar", so Geschäftsführer Christian Kipper. "Wir wollen das Bewusstsein für ein solidarisches Miteinander stärken und gemeinsam mit unseren Partnern und Mitspielenden neue Wege finden, wie Hilfe wirksam geleistet werden kann. Denn auch nach 70 Jahren gilt: Jeder Beitrag zählt - und jeder kann ein Gewinn für andere sein."

Jeder kann helfen - schon der Kauf eines Loses trägt dazu bei, soziale Projekte in ganz Deutschland zu unterstützen und das Miteinander nachhaltig zu stärken.

Über die Deutsche Fernsehlotterie:

Im Jubiläumsjahr 2026 feiert Deutschlands traditionsreichste Soziallotterie ihr 70-jähriges Bestehen und steht somit seit 1956 für das Motto "Helfen und Gewinnen". 755.000 Personen konnten sich im Jahr 2025 über einen Gesamtgewinn von mehr als 45 Millionen Euro freuen, 90 von ihnen gewannen mehr als 100.000 Euro, 11-mal wurde ein Millionengewinner glücklich. Mit jedem Spieleinsatz fördern die Mitspielerinnen und Mitspieler gleichzeitig soziale Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung, wohnungslose Menschen, Geflüchtete sowie Initiativen im Quartier. Allein im Jahr 2025 wurden über 70 Millionen Euro an mehr als 400 karitative Projekte in Deutschland ausgeschüttet. Ein Los der Deutschen Fernsehlotterie hilft und macht glücklich. Jetzt Los kaufen und mitspielen unter fernsehlotterie.de

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