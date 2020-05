DQS GmbH

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH https://bit.ly/367IuBu) führt seit Anfang April 2020 verstärkt einen Teil der beauftragten Zertifizierungsaudits "remote" durch. Vor dem Hintergrund der Beschränkungen durch Covid-19 werden Audits also nicht mehr nur vor Ort und nicht mehr nur unter physischer Präsenz der Beteiligten durchgeführt, sondern mit Hilfe digitaler Kommunikationstechnik zwischen unterschiedlichen Standorten.

Zum Thema "Audits aus der Ferne" hat die DQS jetzt ein Whitepaper veröffentlicht. Es fasst die formalen und technischen Voraussetzungen für Remote Audits zusammen und stellt die Chancen und Risiken dieser Auditmethode gegenüber. Das Whitepaper kann hier kostenfrei heruntergeladen werden:https://bit.ly/2LGroRK

Mit der digitalen Transformation ebenso wie in Krisensituationen werden sich Remote Audits ihren festen Platz unter den Auditmethoden erobern. Die formalen Rahmenbedingungen z. B. aus Sicht der Akkreditierungsstellen sind gegeben. Auch die Voraussetzungen bei Technik und Kompetenzen sind recht klar umrissen, wie das Whitepaper der DQS aufzeigt. Die Möglichkeiten, die Remote Audits bieten, können also ausgeschöpft werden. Aber: Nicht jede Situation kann über die Distanz angemessen beurteilt werden. Der Beitrag eines DQS-Auditors vor Ort mit seinem Know-how über die Räumlichkeiten und die direkte Interaktion mit den Menschen wird für die Ergebnisse der Audits nach wie vor entscheidend bleiben.

Bereits Ende 2019, also noch vor der Entfaltung der Coronakrise, hat die DQS GmbH eine Umfrage zu Remote Audits bei Kunden und Auditoren der DQS durchgeführt. Mit der Befragung sollten Erkenntnisse insbesondere zur Akzeptanz dieser Auditmethode gewonnen werden. Interessant ist, dass schon vor Covid-19 die Bereitschaft, Remote Audits in der Praxis einzusetzen, hoch war. 58 Prozent der befragten Unternehmen (Auditoren: 76 Prozent) zeigen eine sehr hohe Bereitschaft, Remote Audits durchzuführen, während nur 13 Prozent (Auditoren: 5 Prozent) Remote Audits ablehnend gegenüberstehen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie ist im DQS Blog frei zugänglich: https://bit.ly/2ygr2yq

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) als Deutschlands erster Managementsystem-Zertifizierer gegründet.

Als einziger großer Zertifizierer fokussiert sie auf Managementsysteme und Prozesse und nimmt hier seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. So hat die DQS 1986 das deutschlandweit erste Zertifikat nach ISO 9001, der weltweit bedeutendsten Norm für Managementsysteme, ausgestellt.

Mit ihren Auditdienstleistungen verfolgt sie die Zielsetzung, ihren Kunden - über eine Bewertung der Konformität mit Normen hinaus - Impulse für Verbesserungspotenzial zu geben. Hierfür setzt die DQS freiberufliche, hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte als Auditoren ein. Diese repräsentieren alle Bereiche von Industrie und Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung und des Gesundheits- und Sozialwesens.

Die DQS GmbH ist Teil der internationalen DQS Gruppe, die in mehr als 60 Ländern mit 85 Geschäftsstellen vertreten ist. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 3.200 Mitarbeiter - davon rund 2.500 Auditoren - und erzielte in 2018 einen Umsatz von 157 Millionen Euro. Mit 65.000 zertifizierten Standorten in 130 Ländern zählt die DQS Gruppe zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. (Stand Mai 2019)

