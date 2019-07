ARD ZDF

ZDFneo-Programmänderung ab Dienstag, 9. Juli 2019

Woche 28/19 Dienstag, 09.07. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.15 Laura Karasek - Zart am Limit Talkshow (vom 4.7.2019) 0.00 neoriginal Tanken - mehr als Super Frauenversteher Sitcom (vom 28.8.2018) 0.30 neoriginal Tanken - mehr als Super Millionengrab Sitcom (vom 4.9.2018) 0.55 neoriginal Hanna Svensson - Blutsbande (3) 1.55 neoriginal Hanna Svensson - Blutsbande (4) 2.55 Hamilton - Im Interesse der Nation (Hamilton - I nationens interesse) 4.35 Terra X Atlantis der Nordsee (vom 20.9.2010) 5.20 Terra X -6.05 Wagnis in der Südsee Das Rätsel der Polynesier Film von Uta von Borries (vom 6.9.2010) ("Terra X:Die Jagd nach den Gewürzinseln" entfällt.) Woche 29/19 Dienstag, 16.07. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.15 Laura Karasek - Zart am Limit Talkshow (vom 11.7.2019) 0.00 neoriginal Tanken - mehr als Super Doppelschicht Sitcom (vom 11.9.2018) 0.30 neoriginal Tanken - mehr als Super Kindsköpfe Sitcom (vom 18.9.2018) 1.00 neoriginal Hanna Svensson - Blutsbande (5) 1.55 neoriginal Hanna Svensson - Blutsbande (6) 2.55 Hamilton - In persönlicher Mission (Hamilton - Men inte om det gäller din dotter) 4.20 Neu im Kino "Made in China" von Julien Abraham Deutschland 2019 4.25 Terra X Abenteuer Sibirien Vorstoß ins Unbekannte (vom 12.1.2013) 5.10 Terra X Abenteuer Sibirien Aufbruch der Glücksritter (vom 12.1.2013) 5.50 Frag den Lesch -6.05 Nordlichter - Wenn der Himmel brennt (vom 18.3.2014) Deutschland 2014 ("Terra X: Das unsichtbare Netz" entfällt.) Woche 30/19 Dienstag, 23.07. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.15 Laura Karasek - Zart am Limit Talkshow (vom 18.7.2019) 0.00 neoriginal Tanken - mehr als Super Geburtsstunde Sitcom (vom 25.9.2018) 0.30 neoriginal Tanken - mehr als Super Ungeziefer Sitcom (vom 2.10.2018) 1.00 neoriginal Hanna Svensson - Blutsbande (7) 2.00 neoriginal Hanna Svensson - Blutsbande (8) 3.00 Von 5 bis 7 - Eine etwas andere Liebesgeschichte (5 to 7) 4.25 Neu im Kino Deutschland 2019 4.30 Terra X Die Bernsteinstraße - Das magische Siegel Film von Gisela Graichen und Peter Prestel (vom 27.10.2012) 5.15 Terra X -6.00 Die Bernsteinstraße - Die dunkle Karawane Film von Gisela Graichen und Peter Prestel (vom 27.10.2012) ("Terra X: Jäger verlorener Schätze" entfällt.) Woche 31/19 Dienstag, 30.07. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.15 Laura Karasek - Zart am Limit Talkshow (vom 25.7.2019) 0.00 neoriginal Tanken - mehr als Super Blindgänger Sitcom (vom 9.10.2018) 0.30 neoriginal Tanken - mehr als Super Schichtende Sitcom (vom 16.10.2018) 1.00 neoriginal Hanna Svensson - Blutsbande (9) 2.00 neoriginal Hanna Svensson - Blutsbande (10) 3.00 Die Blonde mit entblößten Brüsten (La blonde aux seins nus) 4.35 Neu im Kino "Der unverhoffte Charme des Geldes" von Denys Arcand Deutschland 2019 4.40 Terra X Mordakte Museum (vom 22.10.2011) 5.25 Terra X -6.10 Tatort Eulau - Das Rätsel der 13 Skelette (vom 30.8.2010) ("Terra X: Geheimakte Sakrileg" entfällt.) Woche 32/19 Dienstag, 06.08. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.15 Laura Karasek - Zart am Limit Talkshow (vom 1.8.2019) 0.00 neoriginal Im Knast Alle mal herschauen! Gefängnis-Sitcom (vom 21.5.2015) 0.25 neoriginal Im Knast Hilf dir selbst Gefängnis-Sitcom (vom 28.5.2015) 0.50 Johan Falk - GSI Göteborg Feuersturm Schwedisch-deutsche Krimireihe (vom 18.11.2016) 2.30 Switch - Ein mörderischer Tausch (Switch) 4.10 Terra X Schliemanns Erben Goldpyramiden im Inka-Reich (vom 11.1.2010) 4.55 Terra X Troja ist überall - Der Siegeszug der Archäologie Das Rätsel von Machu Picchu (vom 22.3.2010) 5.40 Terra Xpress -6.10 In Deutschland entdeckt (vom 25.8.2015) ("Terra X: Tatort Peru" entfällt.) Woche 33/19 Dienstag, 13.08. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.15 Laura Karasek - Zart am Limit Talkshow (vom 8.8.2019) 0.00 neoriginal Im Knast Wer bin ich? Gefängnis-Sitcom (vom 4.6.2015) 0.25 neoriginal Im Knast Stresstest Dummies Gefängnis-Sitcom (vom 11.6.2015) 0.50 Johan Falk - GSI Göteborg Stiller Krieg Schwedisch-deutsche Krimireihe (vom 25.11.2016) 2.25 APP 3.40 Neu im Kino Deutschland 2019 3.45 Terra X Mord am Hof des Pharao Die Verschwörung um Ramses III. (vom 10.8.2013) 4.30 Terra X Ägypten - Das Geheimnis des ewigen Lebens (vom 31.8.2011) 5.10 Frag den Lesch Wo Naturwissenschaften an ihre Grenzen stoßen (vom 3.12.2014) 5.25 Terra X -6.10 Der Fluch des Pharao Das Geheimwissen der alten Ägypter (vom 28.7.2012) ("Terra X: Das Mysterium von Angkor" entfällt.)

