EIN HERZ FÜR KINDER 2019: Robbie Williams singt für Kinder in Not

TV-Gala am 7. Dezember ab 20.15 Uhr live im ZDF

Moderation Johannes B. Kerner

Promi-Spenden mit Barbara Schöneberger

Hamburg (ots)

Am Samstag, 7. Dezember 2019, findet dieses Jahr die große TV-Gala EIN HERZ FÜR KINDER statt. Die Sendung wird live ab 20.15 Uhr im ZDF aus dem Studio in Berlin-Adlershof übertragen. Johannes B. Kerner moderiert die Spendenshow und wird gemeinsam mit seinen prominenten Gästen nationale und internationale Hilfsprojekte vorstellen, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln.

Auftritte von Robbie Williams, Sarah Connor, Andrea Berg und Roland Kaiser

Musikalischer Höhepunkt der diesjährigen Sendung ist der Auftritt von Robbie Williams, der mit einem Weihnachtslied adventliche Stimmung verbreitet. Auch Sarah Connor, Andrea Berg und Roland Kaiser sorgen mit ihren Stimmen für festliche Spendenbereitschaft.

Prominente machen sich stark für den guten Zweck

Über 60 Stars aus Gesellschaft, Sport, Politik, Showbusiness und den sozialen Medien werden wieder während der TV-Gala an den Telefonen sitzen und die Spenden der Zuschauer entgegennehmen. Elisabeth Lanz und Hardy Krüger jr. haben bereits die Patenschaft für jeweils eine der vielen, bewegenden Geschichten in der Sendung übernommen. Auch TV-Star und Moderatorin Barbara Schöneberger wird bei den prominenten Gästen im Studio wieder für Spenden trommeln.

Spendenkonto: BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder", Kontonummer 067 67 67 | Deutsche Bank Hamburg | BLZ 200 700 00 | IBAN DE60 2007 0000 0067 6767 00 | BIC DEUTDEHH. Spenden können auch unter der Hotline 01802-10 10 10 (Festnetz: 6 Cent/Anruf, mobil: max. 42 Cent/Minute), online unter EHFK.de, per PayPal unter www.paypal.me/einherzfuerkinder sowie per SMS mit dem Stichwort EHFK an die Nummer 81190 (pro SMS werden 5,17 Euro abgebucht) abgegeben werden.

#EHFK: Social Media-Stars rufen im Netz zu Spenden auf

Bereits zum dritten Mal engagieren sich auch Stars der sozialen Netzwerke für Kinder in Not und rufen vor der Live-Sendung unter #EHFK in einer eigenen Social Media-Show von 16.00 bis 18.00 Uhr live auf BILD.de, Facebook und YouTube zu Spenden für EIN HERZ FÜR KINDER auf. Die diesjährige Spendengala "wird zudem in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #EHFK bei Twitter https://twitter.com/bildhilft, Facebook https://www.facebook.com/einherzfuerkinder und Instagram https://www.instagram.com/einherzfuerkinder begleitet.

Über "Ein Herz für Kinder"

Seit 41 Jahren besteht die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Mit mehr als 337 Millionen Euro konnte der Verein seitdem helfen. Das Besondere: Jeder Cent Ihrer Spende fließt direkt in Kinderhilfsprojekte - ohne Abzüge. Anfallende Personal- und Verwaltungskosten von "Ein Herz für Kinder" werden der Höhe nach durch eine Großspende der Axel Springer SE und durch Zinseinnahmen gedeckt.

Was 1978 auf Initiative von Axel Springer als Aktion für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland begann, wurde bald zu einer international aktiven Hilfsorganisation. Die BILD-Hilfsorganisation unterstützt unter anderem Kinderkliniken, Kindergärten, Suppenküchen, Schulen sowie Familien in Form der sogenannten Einzelfallhilfe. Schwer kranken Kindern, die in ihrer Heimat nicht behandelt werden können, ermöglicht der Verein lebensrettende Operationen. Außerdem leistet "Ein Herz für Kinder" Hilfe in Kriegs- und Katastrophengebieten.

Mehr Informationen zu "Ein Herz für Kinder" finden Sie unter https://www.ein-herz-fuer-kinder.de/.

