Frankfurter Rundschau

Trumps Iran-Abkommen vor dem Aus

Frankfurt (ots)

Die gebrochene Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran lässt die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Ende der Verhandlungen des umstrittenen Abkommens genauso dramatisch sinken wie die auf die freie Fahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus. Die Preise für Energie dürften hoch bleiben, mit den bekannten Folgen für die Weltwirtschaft. Entwertet werden die Gespräche zwischen der Trump-Administration und dem Mullah-Regime durch das Abkommen Israels mit dem Libanon. Teheran hatte die Waffenruhe mit den USA mit der im Libanon verknüpft. Die israelische Regierung von Benjamin Netanjahu muss nun aber de facto erst aus dem Nachbarland abziehen, wenn die Hisbollah entmachtet ist. Weitere Kämpfe sind programmiert. Das beschädigte Abkommen mit Teheran ist für die Trump-Administration kein Ausweg mehr aus dem Krieg mit dem Iran. Beide Konfliktparteien dürften zwar nach dem militärischen Konflikt wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, aber auch in bekannte Muster zurückfallen.

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