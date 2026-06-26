Frankfurter Rundschau

Die Hitze macht Klimawandel spürbar

Frankfurt (ots)

Alle spüren es in diesen Tagen wieder oder bekommen zumindest eine Ahnung davon, wie stark der abstrakte "Klimawandel" das Leben verändert. Zumindest alle, die nicht den ganzen Tag in klimatisierten Räumen oder Limousinen verbringen können. Wer möchte da noch joggen, auf den Balkon chillen, im Park ein Buch lesen? In anderen Ländern, etwa am Mittelmeer, hat der Sommer als liebste Jahreszeit abgedankt, weil er statt mit Glücksgefühlen mit Wassermangel, Waldbränden und Algenplagen daherkommt. In Hitzesommern sterben europaweit zigtausende Menschen, vor allem ältere und gesundheitlich angeschlagene, vorzeitig. Studien zeigen, wie stark der Klimawandel in vielen Ländern etwa durch Hitzewellen und Trockenheit die Wirtschaftsleistung und die Einkommen schmälert. Das müsste für Verantwortliche aus Politik und Wirtschaft Grund genug sein, die von ihnen in den Keller gefahrenen Themen Energiewende und Klimaanpassung wieder in den Mittelpunkt zu stellen.

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