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Booster für die Bahn

Frankfurt (ots)

Noch am Tag danach blieben viele Fragen offen zu den Ursachen für den bundesweiten Ausfall des Zugfunks in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die dürren Erklärungen der Deutschen Bahn waren wie üblich wenig hilfreich. Kundenkommunikation bleibt eine der Schwachstellen in einer Zeit, in der in Sekundenschnelle über soziale Netzwerke unkontrolliert Spekulationen ins Kraut schießen können. Das ist hochriskant. Das Schienennetz ist kritische Infrastruktur. So wie Wasserversorgung, Strom. Sie muss funktionieren. Das ist eine Aufgabe des Staats, eine Frage der inneren Sicherheit. Dessen Funktionsfähigkeit muss Priorität genießen. Deutschland benötigt keine Highways, wie sie CDU-Verkehrsminister Patrick Schnieder gerne hätte. Der mobile Mensch benötigt ein zuverlässiges Angebot, das die einzelnen Verkehrsträger gleichwertig und optimal zusammenbringt. Es gilt jetzt, zügig neue Weichen zu stellen, den Imageschaden in Grenzen zu halten. Die Aufholjagd auf der Schiene muss schneller werden.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

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