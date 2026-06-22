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Die Macht aus Manchester

Frankfurt (ots)

In neun Jahren als Regionalpräsident von Greater Manchester hat Burnham fast all das realisiert, was sonst gerne eingefordert wird, praktisch aber abmoderiert wird. Privatisierung von essenzieller Infrastruktur zurücknehmen? Erledigt. Nun wird in der Region ein integriertes Konzept vom Bus bis zum Trottoir in den nächsten Jahren komplettiert werden. Und das Allerwichtigste: den Menschen das Gefühl geben, dass sie über ihr eigenes Schicksal mitbestimmen, dass ihre Stimmen gehört werden. Seit den frühen Tagen Obamas ist "Hoffnung" zur politischen Hülse degradiert worden. Burnham hat das erkannt, nach seinen 16 Jahren im Unterhaus konnte er dort keine Hoffnung verbreiten mit seiner Vision eines auf allen gesellschaftlichen Ebenen engagierten linksliberalen Staates. Die Wahl in Makerfield, bei der er eine Mehrheit für die ziellosen, aber wütenden Rechtspopulisten bei den Kommunalwahlen zu seinen Gunsten wenden konnte - die zeigt: Hoffnung funktioniert. Wenn man glaubhaft ist.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

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