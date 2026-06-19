PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Frankfurter Rundschau

Burnhams Hürden

Frankfurt (ots)

Andy Burnham ist nach seinem Wahlsieg in Makerfield zum doppelten Hoffnungsträger geworden. Er kann nicht nur Premier Keir Starmer aus dem Amt drängen und damit die Regierungskrise sowie den Streit in seiner Partei beenden. Er hat in der Nachwahl obendrein die rechtspopulistische Partei Reform UK von Nigel Farage und den noch rechteren Ableger Restore UK distanziert. Viele hoffen deshalb sogar, Burnham könne das politisch gespaltene Land einen. Allerdings muss er das erst noch beweisen. Zunächst muss er eine mögliche Schlammschlacht mit Starmer verhindern, der nicht kampflos zur Seite treten will. Nimmt Burnham diese Hürde, muss er zeigen, dass er seine Vision für das Land auch umsetzen kann. Er will mit einem stärkeren Staat die entfesselten Kräfte des Marktes wieder stärker regulieren. Ob ihm die nervöse Bevölkerung die Zeit für den Wandel lässt, steht auf einem anderen Blatt. Die Menschen haben aus dem Wahlhelden Starmer binnen zwei Jahren einen Regierungsdeppen gemacht.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Alle Storys Alle
  • 18.06.2026 – 16:52

    Trumps Schein-Erfolg

    Frankfurt (ots) - Je näher man sich die Absichtserklärungen zwischen den USA und Iran anschaut, desto kleiner wird der von US-Präsident Donald Trump gepriesene Erfolg. Natürlich ist es gut, wenn die Waffen schweigen und die Straße von Hormus wieder befahrbar ist. Doch schon Letzteres ist wie die Zukunft des iranischen Atomprogramms und anderes ungeklärt und muss in den kommenden 60 Tagen erst verhandelt werden. So gesehen werden mit der Vereinbarung lediglich die ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 13:36

    Interview der Frankfurter Rundschau: Sozialexperte Ulrich Schneider gibt Dobrindt kontra

    Frankfurt (ots) - Der langjährige Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider, sieht den deutschen Sozialstaat in Gefahr. "Dieser deutsche Sozialstaat wird so hart angegriffen wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, schlimmer noch als mit der Agenda 2010", sagte Schneider der Frankfurter Rundschau (Freitagsausgabe, ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 15:55

    Frankfurter Rundschau: Bildung macht den Unterschied

    Frankfurt (ots) - Schon bevor Kinder ihren zweiten Geburtstag feiern, lassen sich bei ihnen Unterschiede in der sprachlichen und sozialen Entwicklung im Vergleich zu Gleichaltrigen deutlich erkennen. Studien zeigen übereinstimmend, dass diese Ungleichheiten bis zur Einschulung wachsen und dann weitgehend unverändert bis ans Ende der Schullaufbahn bestehen bleiben. Daraus folgt: Die gezielte Förderung muss weit vor dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren