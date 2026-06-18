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Frankfurter Rundschau

Trumps Schein-Erfolg

Frankfurt (ots)

Je näher man sich die Absichtserklärungen zwischen den USA und Iran anschaut, desto kleiner wird der von US-Präsident Donald Trump gepriesene Erfolg. Natürlich ist es gut, wenn die Waffen schweigen und die Straße von Hormus wieder befahrbar ist. Doch schon Letzteres ist wie die Zukunft des iranischen Atomprogramms und anderes ungeklärt und muss in den kommenden 60 Tagen erst verhandelt werden. So gesehen werden mit der Vereinbarung lediglich die Gespräche fortgesetzt, die Washington und Teheran seit langem führen. Sicher hingegen ist: Trump hat sein Land geschwächt. Denn der Deal hätte wohl auch ohne seinen zerstörerischen und teuren Krieg zustande kommen können. Er hat zudem die Beziehungen zu den verbündeten Golf-Staaten und Israel beschädigt und droht in der Region massiv an Einfluss zu verlieren. Schwer wiegt auch, dass die ohnehin fragile Region durch den Waffengang noch instabiler geworden ist.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

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