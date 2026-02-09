Frankfurter Rundschau

Halbzeit-Show als Fingerzeig

Bei der politischsten Halbzeit-Show des Super-Bowl seit langem verzichtete der Superstar Bad Bunny zwar wie sonst auf ein Anti-Trump-Statement. Doch während der US-Präsident immer nationalistischere Töne anschlägt und mit ICE-Einheiten Migranten terrorisiert und damit den Hass schürt, feierte der Puertoricaner mit seiner Pausen-Unterhaltung nicht nur die Minderheit, sondern auch den Zusammenhalt und alle Staaten des Kontinents. Nimmt man den Auftritt der Pop-Punkband Green Day vor Anpfiff dazu, war das ein starker Fingerzeig der anderen USA, des demokratischen und liberalen Teils. Die gespaltenen Staaten von Amerika werden deshalb nicht zusammenrücken, wie nicht nur die alternative "All-American Halftime Show" der Organisation des verstorbenen rechtsextremen Aktivisten Charlie Kirk verdeutlicht. Doch gab Bad Bunny der spanischen sprechenden Bevölkerung der USA eine Stimme. Sie sind Teil des Einwandererlandes USA und deren Kultur und als solche nicht wegzudenken.

